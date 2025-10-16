clear sky
(ВИДЕО) ПРОТОЈЕРЕЈ МАРЈАН ЖОНГЛИРА КАО МЕСИ! Свештеник из Сутомора задивио вештином, лопта му се лепи за ногу

16.10.2025. 17:45 17:59
Пише:
Дневник
Извор:
K1
s

На друштвеним мрежама се појавио несвакидашњи видео снимак који је у рекордном року постао виралан – и то не због познатих фудбалских звезда, већ захваљујући свештенику из Црне Горе.

У главној улози је протојереј-ставрофор Марјан Петковски, парох сутоморски (спичанско-мишићки), који је заједно са колегама из Митрополије црногорско-приморске учествовао у дружењу са децом – али на терену.

 

 

Док су деца играла фудбал, а свештеници их бодрили и навијали, отац Марјан је у једном тренутку преузео лопту и показао завидне фудбалске вештине. 

Коментари се само нижу, а један од најпопуларнијих гласи: "Није Меси, није Зидан – већ свештеник из Сутомора!"

 

К1

