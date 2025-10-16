УМЕСТО ФАРБЕ – ТАЊИР ПУН ВИТАМИНА Стручњаци откривају тајну против седе косе!
Појава седе косе уме да изненади, нарочито ако се деси раније него што бисмо очекивали.
Наравно, седење је природан део процеса старења – и данас постоје бројни начини да се природна боја косе поносно прикаже и учини модерном. Али ако седе власи почну да се појављују пре времена, може бити збуњујуће и помало фрустрирајуће.
Дерматолози објашњавају да генетика има значајну улогу, али да на прерано седење утичу и слободни радикали у организму, оксидативни стрес, па чак и – исхрана. Недостатак одређених витамина и минерала може успорити или пореметити производњу меланина, пигмента који даје боју нашој коси.
„Недостатак витамина може допринети прераном седењу јер ремети производњу меланина и изазива оксидативни стрес у фоликулима длаке“, објашњава Саманта Дијерас, директорка нутриционистичких служби у болници Маунт Синај у Њујорку. „У одсуству кључних нутријената, ћелије које производе пигмент могу постати оштећене или дисфункционалне, што доводи до губитка боје.“
Наравно, исхрана није чаробно решење. Стручњаци наглашавају да конзумирање одређених намирница може помоћи репигментацији и здрављу косе, али да то представља само један део слагалице. Ипак, постоје врсте хране које вреди уврстити у јеловник ако желите да подржите природну боју и виталност косе.
Храна богата бакром
Пробајте: џигерицу, остриге, кромпир, печурке
Бакар је кључан за синтезу меланина, а његов недостатак може смањити производњу пигмента у коси. Један кромпир садржи око 675 микрограма бакра, а пола шоље куваних печурака око 650 микрограма. Остриге су изузетно богате овим минералом (4.850 мцг на 85 г), док 85 г јунеће џигерице садржи чак 12.400 мцг бакра.
Храна богата гвожђем
Пробајте: црвено месо, пилетину, пасуљ, сочиво, спанаћ
Гвожђе је неопходно за производњу меланина, па његов недостатак може утицати на то да коса изгуби пигмент. Порција од 85 г црвеног меса садржи око 2,5 мг гвожђа, док пилетина има око 1 мг. Од биљних извора, одличан избор су махунарке – пола шоље леблебија садржи 2,4 мг, а сочива 3,3 мг гвожђа.
Храна богата витамином Д
Пробајте: лосос, сардине, млеко, сок од поморанџе
Витамин Д игра велику улогу у здрављу косе, а његов мањак може узроковати губитак косе и прерано седење. Низак ниво витамина Д утиче на функцију меланоцита, ћелија које производе пигмент. Порција лососа садржи 383–570 ИУ витамина Д, док конзерва сардина има око 164 ИУ. Чаша млека садржи 115 ИУ, а сок од поморанџе 100 ИУ.
Храна богата витамином Б12
Пробајте: шкољке, пилећу џигерицу, сардине
Витамин Б12 доприноси оксигенацији фоликула длаке и одржава пигментацију. Недостатак овог витамина може довести до губитка боје. Сардине су одличан извор – конзерва садржи 8,2 мцг витамина Б12. Шкољке имају око 17 мцг, док пилећа џигерица предњачи са чак 70,7 мцг по порцији.
Храна богата фолатом (витамин Б9)
Пробајте: јунећу џигерицу, спанаћ, црнооки грашак
Фолна киселина је важна за правилно функционисање ДНК и метаболизма. Када је организам лишен овог витамина, то се може одразити на здравље и боју косе. Пола шоље куваног спанаћа садржи 131 мцг фолне киселине, црнооки грашак 105 мцг, а јунећа џигерица око 215 мцг у 85 г.
Иако ниједна намирница не може потпуно спречити појаву седе косе, правилна исхрана, довољно сна и смањење стреса могу значајно успорити процес. Како каже дерматолошкиња Морган Рабах, најбољи савет за лепу и здраву косу исти је као и за целокупно здравље: „Једите разноврсно, брините о себи и свом одмору – ваша коса ће вам бити захвална.“