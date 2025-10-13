Коса као са рекламе или ваше здравље? ЗАБРАЊУЈЕ СЕ ФРИЗЕРСКИ ТРЕТМАН КОЈИ ЖЕНЕ ОБОЖАВАЈУ! Последице могу бити озбиљне
Фризерски третмани који су све популарнији међу женама у Србији могу оставити језиве последице по здравље косе, чак изазивати и аплоецију - опадање косе.
На ово упозорава и др Јасмина Козарев, специјалиста дерматовенерологије. Према њеним речима, наши хормони нису нешто о чему не треба да бринемо свакодневно, поготово када су у питању производи које користимо у хигијени сваки дан.
- Чињеница је да и само један производ неодговарајућег састава може да буде здравствено опасан услед поновљене свакодневне употребе током година редовног коришћења. Многи од ових производа за негу косе садрже отровне хемикалије попут парабена, фталата, триклосана, метил гликола и једињења која постепено ослобађају формалдехид, а која могу да поремете хормонски статус нашег тела и узрокују дугорочне здравствене проблеме. Препарати којима се изводе кератински третмани власишта и длаке садрже један или више излистаних састојака. А, нажалос они су све популарнији међу нашим женама - упозорава др Козарев.
Такође, све популарнија УВ заштита косе, напомиње наша саговорница, има и својих нежељених ефеката.
- Ту мислимо на исушивање длаке, те ако се примењују препарати који садрже бензофенон, тада постоји и утицај на наш ендокрини систем. Као дерматолог и особа која заговара здрав стил живота, јако пазим на састојке које користим за негу косе, јер је кожа власишта добро прокрвљена, сваки фоликул длаке је улазно место током контакта са хемикалијом на власишту и стога изузетно добра ресорптивна површина - објашњава др Козарев.
На питање који су први симптоми губитка коса и аларм за посету лекару, одговара:
- Када се длака и поред неге коју користите тањи, постаје крта, губи еластичност, сјај, појачано опада или је власиште суво, перутаво, сврби, изузетно се брзо масти теме, некад са печатима црвенила... Треба знати да период опоравка оштећене длаке и власишта може да траје месецима и захтева не само локални третман него и системски, у циљу поправљања исхране длачних фоликула и противупалног дејства на њих.
Зато, саветује докторка, најбоље је користити што природније производе и добро размислити шта чинимо нашој коси зарад "тренда".
- Безбедне алтернативе су производи за негу и хигијену власишта без сулфата, парабена и ДМДМ хидантоина – помажу у одржавању здравије косе и сигурније рутине лепоте. Ако је длака веома сува, избегавајте коришћење пена за косу и гелова који додатно могу да погоршају основни проблем, а то је кртост и сувоћа длачне дршке - напомиње специјалиста дерматовенерологије и додаје:
- Треба користити паковања за косу која садрже пантенол у високом проценту, алоју, алантоин, нежна лагана природна уља (јојоба, уље коштица грожђа, уље рузмарина, макадамије). Потребан је опрез код примене препоручених уља, како по питању примењене концентрације уља, тако и фреквенције примене истих, пише Информер.