КРАЈ ЈЕДНЕ ЕРЕ! Windows 10 од сутра више није безбедан СВАКИ КОРИСНИК мора да зна ОВО да би сачувао податке и избегao хаос
Од сутра, Windows 10 више неће добијати безбедносна ажурирања ни техничку подршку.
То значи да ће сваки нови безбедносни пропуст остати отворен, а корисници који остану на овом систему биће изложени већем ризику од вируса, хаковања и губитка података, пише 24седам.
Иако ће систем и даље радити, рачунари са Windowsом 10 постаће све несигурнији — слично као што се десило када је 2020. престала подршка за Windows 7. Тада су се корисници суочили са све већим проблемима у вези с безбедношћу и компатибилношћу, а сада исти сценарио чека и “десетку”.
Ко може да пређе на Windows 11
Мицрософт препоручује корисницима да што пре пређу на Windows 11, али неће сви уређаји моћи да га покрену.
За инсталацију су потребни ТПМ 2.0 чип и Secure Boot опција, сигурносне функције које старији модели често немају. Ипак, многи новији рачунари већ подржавају ТПМ 2.0 — потребно је само да се активира у БИОС-у.
За оне који не могу одмах да пређу на нови систем, постоји ЕСУ (Extended Security Updates) програм.
То су плаћене безбедносне закрпе, по цени од око 30 долара годишње, које ће омогућити продужену заштиту и након 14. октобра. Први пут, и приватни корисници, а не само фирме, могу да купе ове закрпе.
Мајкрософт је такође најавио бесплатну годину ЕСУ подршке, до октобра 2026. године. У Европској унији, корисници их могу активирати без обавезе дељења личних података, док је у остатку света потребан Microsoft налог и синхронизација поставки путем OneDrive-а.
Највеће замерке корисника
Многи корисници и даље оклевају да пређу на Windows 11, највише због обавезног пријављивања са Microsoft налогом током инсталације.
Без интернет везе није могуће завршити почетно подешавање, што многи виде као превелик надзор над приватношћу.
Добра вест је да се након инсталације може прећи на локални кориснички налог, чиме се ограничава дељење података.
Шта треба урадити одмах
Ако планирате надоградњу, ево основног плана:
– Направите резервну копију свих важних фајлова.
– Проверите компатибилност рачунара помоћу алата за проверу здравља система.
– Ажурирајте БИОС и управљачке програме.
– Одлучите да ли ћете користити Microsoft налог или локални профил.
Ако ваш рачунар није спреман за Windows 11, можете привремено остати на Windows 10 уз ЕСУ програм — али дугорочно, планирајте прелазак на новији хардвер или алтернативни систем попут Linuxa.
Како остати безбедан ако не прелазите
Корисницима који остају на Windowsу 10 препоручује се да:
– не обављају онлине плаћања ни банкарске трансакције,
– редовно користе ажурни антивирус,
– избегавају инсталирање непроверених програма.
Без редовних закрпа, сваки месец коришћења “десетке” постаће све ризичнији.
Збогом, десетко
Windows 10 неће престати да ради сутра, али од 14. октобра 2025. постаје систем без заштите.
За милионе корисника широм света, сутра означава крај једне технолошке ере — и почетак нове, под Windowsом 11.