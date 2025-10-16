(ВИДЕО) (ЗА)ПУШТЕНИ ЛУКСУЗ! Престижни модели Хамер, Ролс-Ројс, Мерцедес - вредни пола милиона евра ОСТАВЉЕНИ ДА ПРОПАДАЈУ
Двоје влогера који истражују напуштене локације у Румунији направили су откриће које је многе љубитеља аутомобила оставило без даха – у једном заборављеном луксузном хотелу са 5 звездица у Румунији, скривеном од погледа пролазника, стајали су напуштени "Ролс-Ројс-еви" и "Хамер-и".
Иако, како су показали на свом Јутјуб профилу "Exploring the Unbeaten Path" неки од аутомобила носе трагове вандализма, унутрашњост је и даље била добро очувана, што отвара питање ко и зашто је оставио овако скупе моделе да пропадају.
Спуштајући се ка главном улазу хотела, влогери су наишли на три напуштена "Ролс-Ројса Фантома". Први је био са разбијеним стаклима, али унутрашњост је била изненађујуће очувана. Други је имао отворену хаубу и украдену емблему, али В12 мотор деловао је нетакнуто. Поред њега стајао је и Mercedes S-Class W220.
Сваки од њих кошта око 600.000 евра
Трећи "Ролс- Ројс" имао је унутрашњост у нијансама пурпурне до бордо боје и такође је био добро очуван. Иако су оштећени, сва три аутомобила вероватно би могла бити спашена од стране љубитеља аутомобила.
У спољњем паркингу истраживачи су пронашли бројне комбије, вероватно намењене гостима са нешто мањим буџетом. У подруму су такође открили неколико возила, укључујући лимузину и Ауди.
Према сајту PiațaAuto.md, три "Ролс Ројса" су највредније откриће, при чему је сваки првобитно коштао преко 500–600 хиљада евра.
Зашто је луксузни хотел напуштен?
Хотел је некада припадао Suncity Group, моћној компанији из Макаа, која је била највећи оператер јункет-а у Макау, са доминантном улогом у ВИП сектору индустрије игара на срећу. На врхунцу, Suncity је контролисао готово 50% ВИП тржишта у Макау и имао ВИП сале у свим шест главних лиценцираних казина у региону.
Оснивач Suncity Group-а, Алвин Чау Чеок Ва, ухапшен је у новембру 2021. по налогу власти из Вензхоуа у Кини, под оптужбом за учешће у илегалним играма на срећу, прање новца и вођење криминалног синдиката повезаног са неауторизованим прекограничним играма на срећу. Након његовог хапшења, све ВИП сале Suncity-ја у Макау су затворене, а компанија је суспендовала ВИП операције у региону.
Осуђен на 18 година
Од 2015. до 2019. године, илегална организација којом је управљао Алвин Чау наводно је управљала онлајн и офлајн клађењем у вредности од преко 42 милијарде долара, углавном преко мреже агената (јункетс) који су олакшавали илегалне трансфере и високе улоге у Кини, где је коцкање забрањено.
У јануару 2023. Алвин Чау осуђен је на 18 година затвора због вођења криминалног синдиката, илегалних игара на срећу и повезаних превара, постајући централна фигура маканске мафије јункет. Након његовог хапшења, хотел је постао сенка и потпуно напуштен., наводи Блиц