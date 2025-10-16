Грци би му завидели! ДОМАЋИ ГИРОС ИЗ РЕРНЕ КОЈИ СЕ ТОПИ У УСТИМА
Ако сте љубитељ грчке кухиње, овај домаћи гирос из рерне од пилећих батака и карабатaка ће вас одушевити! Једноставан је за припрему, а укус и сочност не заостају за оригиналним.
За гирос можете користити и шницле од свињског врата, а можете и правити комбинацију пилетиние и свињетине.
Потребно:
1.200 г пилећих откошћених батака са карабатком или свињских шницли без кости
зачин за гирос (по укусу)
уље
1 већи кромпир
1 паприка
штапићи за ражњиће
Припрема:
Зачин за гирос помешајте са мало уља и том смесом премажите месо које сте претходно истукли чекићем за месо. Оставите да се маринира најмање сат до два, а најбоље преко ноћи у фрижидеру.
У тепсију ставите папир за печење. Један већи кромпир исеците на дебље плошке и поређајте их на средину тепсије једну до друге. У њих убодите три до четири штапића за ражњиће, они ће држати месо.
Поређајте мариниране комаде меса један на други, као да слажете мини вертикални ражањ. Све преко покријте исеченом паприком.
Рерну загрејте на 220°C и пеците 10 минута на јакој ватри, затим смањите на 180°C и наставите печење још два до два и по сата, у зависности од ваше рерне.
Када се месо испече, оставите га неколико минута да се одмори, па га исеците на танке траке, баш као у правом гиросу.
Сервирање:
Служите уз прилоге по жељи: помфрит, свежу салату, цазики сос и, наравно, гирос лепињу или тортиљу.
Рецепт за домаћу гирос лепињу:
Састојци:
250 г брашна
150 мл млаке воде
1 кашика уља
1/2 кашичице соли
1/2 кашичице шећера
1/2 кесице сувог квасца
Умесите глатко тесто, оставите га да одмори пола сата, затим га поделите на неколико лоптица. Развуците сваку у облику круга и пеците на сувом тигању са обе стране по неколико минута.
Цазики сос:
Састојци:
200 г грчког јогурта
1/2 краставца (ренданог и оцеђеног)
1 чен белог лука
кашика маслиновог уља
со, бибер и мало лимуновог сока
Све састојке добро измешајте и охладите пре служења.
Топао, мирисан и неодољив, овај домаћи гирос из рерне је савршен избор када пожелите да у вашем дому замирише Медитеран.