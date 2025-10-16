НЕ ПИЈТЕ ОВЕ СУПЛЕМЕНТЕ У ИСТО ВРЕМЕ! Нутриционисти откривају опасне комбинације које руше имунитет
Многи људи узимају суплементе како би надокнадили недостатке у исхрани и подржали здравље, али постоје потенцијалне нуспојаве и ризици када се неки од њих комбинују.
Наиме, регистрована нутриционисткиња Џен Волпол упозорила је људе да избегавају три одређене комбинације суплемената, јер могу бити ризичне. Узимање ових витамина и минерала заједно може нанети више штете него користи.
„Иако додаци исхрани могу бити одличан начин да се попуни недостатак одређених хранљивих материја, важно је бити свестан њихових потенцијалних интеракција“, објаснила је Волпол.
У наставку је навела три примера суплемената које не би требало узимати у исто време:
Калцијум и гвожђе
Калцијум може да „омета“ апсорпцију гвожђа, стварајући баријеру у дигестивном систему која спречава његово правилно усвајање.
„Ово се посебно односи на не-хемско гвожђе — врсту која се налази у биљној храни и додацима исхрани. Ако се суплементи калцијума и гвожђа узимају истовремено, тело знатно слаби способност апсорпције гвожђа. То може бити проблем за људе који већ имају недостатак гвожђа или су у ризику од анемије, попут вегетаријанаца и жена које имају менструацију“, рекла је она.
Препорука је да се гвожђе узима најмање сат времена пре јела, а калцијум после оброка.
Витамин Ц и витамин Б12
Прекомерне дозе витамина Ц (више од 1.000 мг дневно) могу ометати желудачни протеин који је неопходан за апсорпцију витамина Б12. Недостатак Б12 може довести до слабости, умора, вртоглавице, убрзаног срчаног рада и кратког даха.
Такође може изазвати и:
– пробавне тегобе попут затвора, пролива, губитка апетита или надутости,
– проблеме с нервима као што су утрнулост, трнци, слабост мишића и потешкоће у ходу,
– губитак вида, као и психичке тегобе попут депресије, губитка памћења или промена у понашању.
„Иако тачан механизам још није потпуно разјашњен, постоји могућност да витамин Ц смањује унос Б12, посебно код људи који већ имају граничан ниво овог витамина, као што су вегани“, додала је Волпол.
Цинк и бакар
Цинк и бакар су важни минерали, али се такмиче за апсорпцију у цревима. „Када се уносе велике количине цинка, он заузима апсорпционе путеве и тиме смањује могућност уноса бакра“, објаснила је нутриционисткиња.
Дуготрајан и прекомерни унос цинка (преко суплемената или неких лекова) може довести до недостатка бакра, што се може испољити као споро зарастање рана, умор, слабост костију и промене у пигментацији коже и косе.
Klix.ba