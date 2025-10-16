„Дали су ми све што су имали, али…“ ЏЕНИФЕР ЛОПЕЗ ПРОГОВОРИЛА О БИВШИМ ПАРТНЕРИМА: Они нису били способни да ме воле
Џенифер Лопез недавно је гостовала у емисији "The Howard Stern", како би промовисала мјузикл "Kiss of the Spider Woman".
Осим пословног дела, славна поп певачица је одговара и на питања о приватном животу.
На питање водитеља Стерна - "Да ли мислиш да си истински била вољена", Џенифер је након краће паузе одговорила: "Не"
Они нису били способни да ме воле... Нису имали то у себи. Дали су ми шта су имали. Дали су ми све то, сваки пут - све прстење, све ствари које сам икада могла да пожелим. Куће, прстење, брак и све то, али део проблема је био што у то време нисам волела себе", признала је.
Лопез се удавала и разводила четири пута, но, чини се да је последњи развод - развод од Бена Афлека погодио. С бившим супругом Марком Антонијем има 17-годишње близанце Макса и Ему.
Кад сам се последњи пут развела, то је била најбоља ствар која ми се икада догодила јер ме то стварно натерало да окренем нови лист. Мислим, имала сам фитнес тренера, имала сам брачног терапеута, индивидуалног терапеута, имала сам тренера за разумевање зависности. Имала сам све. Помислила сам: 'Разумећу ово, па макар ме то убило', рекла је Лопез, преноси Супер жена.
Како каже, сада има више самопоуздања и научила је да разуме људе око себе.
„Сада могу да седим овде с пуно више самопоуздања... Осећам се стварно пријатно и добро у томе што сам своја..."