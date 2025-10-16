clear sky
Користи се млевено пилеће или свињско месо

КИЛА ПЉЕСКАВИЦА ОД 500 Г МЕСА? Могуће је, али само УЗ ПОМОЋ ОВОГ ТРИКА Кувари знају како! НЕ ТРЕБА ВАМ НИ БРАШНО, НИ КРОМПИР

16.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Глоси
храна
Фото: pexels.com

Пљескавице или како их другачије зову фаширане шницле одувек су једно од омиљених јела на породичној трпези.

Међутим, како расту цене меса, све више домаћица размишља о начинима да уштеди новац, а да при томе не угрози квалитет и укус. На срећу постоји начин да удвостручите количину меса и то без употребе брашна, презли или кромпира. 
 

Тајна је у додавању свежег поврћа са високим садржајем воде. Уз праве пропорције и једноставне кулинарске технике, 500 г млевеног меса може дати цели килограм пљескавица који ће одушевити и одрасле и децу.
 

За овај рецепт можете користити млевено пилеће или свињско месо, патлиџан и бундеву. Поврће не само да повећава запремину меса, већ чини да пљескавице буду мекане, а да при томе не надјача прави месни укус.
 

Састојци:
 

500 г пилећег или свињског млевеног меса
100 г ољуштеног патлиџана
100 г сирове бундеве
1 средњи црни лук
2 чена белог лука
1 јаје
2 кашике ситно млевених овсених пахуљица
 

Припрема:
 

Поврће грубо исецкајте, па изблендирајте док смеса не постане глатка. Додајте јаје, овсене пахуљице, ситно сецкани црни и бели лук.
 

Мешајте смесу док не постане хомогена, зачините сољу и свеже млевеним бибером по укусу. Важно је да удео меса буде мало већи од поврћа, тако ћете сачувати богат укус и правилну текстуру.
 

Формирајте мале пљескавице мокрим рукама како се месо не би лепило.
 

Пржите их у добро загрејаном тигању са минималном количином уља, по 2–3 минута са сваке стране док не добију златно-смеђу боју. Не покривајте поклопцем, пљескавице ће остати пахуљасте и неће постати воденасте.
 

Послуживање:
 

Готове котлете послужите топле уз пире кромпир, хељду, пиринач или салату од свежег поврћа. Одлични су и домаћи сосови на бази павлаке и зачинског биља или парадајз пиреа са белим луком, пише Глоси.
 

Овај начин припреме није само економичан, већ и здрав – шницле су мање калоричне, а и даље хранљиве и укусне. Једноставан трик који би свака домаћица требало да зна.
 

пљескавице рецепт здрава исхрана месо
Извор:
Глоси
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
