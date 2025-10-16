Користи се млевено пилеће или свињско месо
КИЛА ПЉЕСКАВИЦА ОД 500 Г МЕСА? Могуће је, али само УЗ ПОМОЋ ОВОГ ТРИКА Кувари знају како! НЕ ТРЕБА ВАМ НИ БРАШНО, НИ КРОМПИР
Пљескавице или како их другачије зову фаширане шницле одувек су једно од омиљених јела на породичној трпези.
Међутим, како расту цене меса, све више домаћица размишља о начинима да уштеди новац, а да при томе не угрози квалитет и укус. На срећу постоји начин да удвостручите количину меса и то без употребе брашна, презли или кромпира.
Тајна је у додавању свежег поврћа са високим садржајем воде. Уз праве пропорције и једноставне кулинарске технике, 500 г млевеног меса може дати цели килограм пљескавица који ће одушевити и одрасле и децу.
За овај рецепт можете користити млевено пилеће или свињско месо, патлиџан и бундеву. Поврће не само да повећава запремину меса, већ чини да пљескавице буду мекане, а да при томе не надјача прави месни укус.
Састојци:
500 г пилећег или свињског млевеног меса
100 г ољуштеног патлиџана
100 г сирове бундеве
1 средњи црни лук
2 чена белог лука
1 јаје
2 кашике ситно млевених овсених пахуљица
Припрема:
Поврће грубо исецкајте, па изблендирајте док смеса не постане глатка. Додајте јаје, овсене пахуљице, ситно сецкани црни и бели лук.
Мешајте смесу док не постане хомогена, зачините сољу и свеже млевеним бибером по укусу. Важно је да удео меса буде мало већи од поврћа, тако ћете сачувати богат укус и правилну текстуру.
Формирајте мале пљескавице мокрим рукама како се месо не би лепило.
Пржите их у добро загрејаном тигању са минималном количином уља, по 2–3 минута са сваке стране док не добију златно-смеђу боју. Не покривајте поклопцем, пљескавице ће остати пахуљасте и неће постати воденасте.
Послуживање:
Готове котлете послужите топле уз пире кромпир, хељду, пиринач или салату од свежег поврћа. Одлични су и домаћи сосови на бази павлаке и зачинског биља или парадајз пиреа са белим луком, пише Глоси.
Овај начин припреме није само економичан, већ и здрав – шницле су мање калоричне, а и даље хранљиве и укусне. Једноставан трик који би свака домаћица требало да зна.