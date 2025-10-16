clear sky
(ФОТО, ВИДЕО) ЖАР И ПЛАМЕН — АЛИ НЕ ЗБОГ ПОЖАРА! Ови Аустралијски ватрогасци “подижу” температуру, њихов КАЛЕНДАР разбуктао страсти

16.10.2025. 21:33 21:41
Пише:
Дневник
Извор:
РТС
да
Фото: printscreen / Instagram /australianfirefighterscalendar

Аустралијски ватрогасци објавили су нови календар за 2026. годину, који последњих месеци старе године изазива велику пажњу,  нарочито женског дела публике.

Аустралијски ватрогасци поново су у акцији.

Традиционално сваке године, згодни припадници ватрогасних служби земље кенгура позирају за годишњи календар, а новац прикупљен од његове продаје иде у хуманитарне сврхе.

Најчешће су на фотографијама у друштву кућних љубимаца или других симпатичних животиња са аустралијског континента. 

Најпопуларнији мушки секси зидни календар у продаји је ове године по цени од 24 аустралијска долара, преноси РТС

Просудите вреди ли пара.

 

 

Ватрогасци-спасиоци ватрогасци календар Аустралија
Извор:
РТС
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
