Срчани удар не бира тренутак! ЕВО ШТА ВАМ МОЖЕ СПАСИТИ ЖИВОТ АКО СТЕ САМИ КОД КУЋЕ
Срчани удар може наступити изненада, а ситуација постаје још опаснија када се особа затекне сама.
Стручњаци наглашавају да постоје одређени поступци који могу повећати шансе за преживљавање док не стигне хитна помоћ.
Најчешћи знаци срчаног удара укључују јак бол или притисак у грудима, отежано дисање, вртоглавицу, хладан зној и бол који се шири у руку, врат или вилицу. Ако приметите ове симптоме, одмах позовите хитну помоћ.
Останите мирни и позовите помоћ
Први и најважнији корак је да одмах позовете број хитне помоћи. Док чекате долазак лекара, покушајте да останете што мирнији и да се не крећете превише, јер физички напор може додатно оптеретити срце.
Седење у правом положају
Стручњаци препоручују да седнете усправно, ослоњени на зид или наслон столице. Овај положај смањује притисак на срце и олакшава дисање. Лежање на равној површини може погоршати стање, па се саветује да то избегавате.
Ако имате аспирин при руци
Уколико вам је лекар раније саветовао, можете узети аспирин док чекате помоћ. Он помаже у разређивању крви и може смањити озбиљност напада. Ипак, ово треба учинити само ако нисте алергични и ако вам је здравствено стање то дозволило.
Контролишите дисање и останите свесни
Покушајте да дишете полако и дубоко. Фокус на дисању може помоћи да останете прибрани и да смањите панику. Ако осетите да губите свест, покушајте да се задржите у седећем положају док помоћ не стигне.
Срчани удар док сте сами је изузетно опасна ситуација, али брза реакција и правилни кораци могу значајно повећати шансе за преживљавање. Најважније је одмах позвати хитну помоћ, остати миран и заузети положај који олакшава дисање.