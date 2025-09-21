ТРИ ТЕГОБЕ УКАЗУЈУ НА СРЧАНИ УДАР Доктор Боровић указује на превентивне мере које можемо предузети: "То су мали трикови који пуно значе"
Мождани и срчани удар и даље су водећи узрок смрти у Србији, а кардиолог др Петар Боровић у емисији "150 минута" на Првој објаснио је зашто промене времена представљају додатни ризик и на шта морамо да обратимо пажњу.
Срчани удар и унос воде
- Знате шта, 46 одсто становника Србије има повишен притисак. То је страшан проценат, 47 одсто има повишене масноће. Ако се та два фактора поклопе, ризик од срчаног и можданог удара нагло расте. А највећи проблем је што већина не пије довољно воде, рекао је др Боровић.
Према истраживањима, чак 80 одсто људи у Србији не уноси довољно течности.
- Организам вапи за водом да се не би створио угрушак. Старији не пију, а притом јако соле храну. То је погубна комбинација, нагласио је кардиолог.
Како време мења наше тело
Промена са 35 степени на 18 утиче на јонску концентрацију и влагу у ваздуху, а то може посебно погодити особе са анемијом или повишеним притиском.
- Пред олују иде фронт позитивних јона, то су тешки и непријатни јони. Животиње се склањају, а и људи осећају тегобе. Због тога је важно да храном снизимо притисак и масноће, да би организам могао да поднесе такве нагле промене, објаснио је др Боровић.
Симптоми инфаркта које не смемо да игноришемо
Највише срчаних и можданих удара дешава се у раним јутарњим часовима. Код неких људи симптома нема - сваки четврти срчани болесник нема никаква упозорења. Код других срчани удар даје сигнале:
бол у левом рамену који се спушта низ руку
бол у вилици или стомаку
изненадна слабост или вртоглавица
- Одмах се иде код лекара, нема чекања. Ако се то догоди у аутомобилу - стати и позвати помоћ. Правилна исхрана, редовна шетња, дубоко дисање и довољно воде су основа превенције, поручује кардиолог.
Шта може да помогне срцу?
Др Боровић саветује:
- Шетња ујутру и увече, дисати дубоко, заштита од сунца, више воћа и поврћа. Ако сте нервозни, кувана пшеница је одлична, обилује витамином Б. Самељите орахе, додајте суво грожђе. То су мали трикови који много значе.
Срце памти сваку нашу навику - и добру и лошу. Зато вода, храна, мир и редовни прегледи нису луксуз, већ спас.
(Ona.rs / ТВ Прва)