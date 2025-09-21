ВИБЕР ИМА ТРИ СКРИВЕНЕ ФУНКЦИЈЕ Њиховим подешавањем апликација ће радити брже, а телефон ће бити сигурнији!
Иако већина људи у Србији свакодневно користи Вибер, ретко ко улази у детаљна подешавања апликације, а управо се ту крију опције које могу да оптимизују рад телефона.
Ова скривена подешавања директно утичу на приватност, потрошњу батерије и мобилног интернета. Многи корисници открију ове функције тек када примете да им је телефон успорен или да им интернет пакет пребрзо нестаје.
Која подешавања обавезно треба проверити?
Постоје три кључне опције које вреди подесити:
Прикажи статус онлајн - Искључивањем ове опције нико неће моћи да види када сте активни на Вибер, што вам омогућава да сами бирате када желите да будете "видљиви".
Аутоматска преузимања фајлова - Вибер подразумевано преузима фотографије, видео-клипове и гласовне поруке. Искључивањем ове функције штедите мобилни интернет и ослобађате меморију на телефону.
Приказ порука на закључаном екрану - У менију обавештења можете искључити опцију која омогућава да се садржај нових порука види на закључаном екрану. Тако осигуравате да нико не може да прочита ваше поруке без откључавања телефона.
Подешавањем ових функција, апликација ради брже, а ваш телефон постаје сигурнији. Игнорисање ових опција може да доведе до прекомерне потрошње и ненамерног откривања приватних информација. Стога, вреди одвојити неколико минута и прилагодити их својим потребама.