ОДЛИЧНО ЗВУЧИ, АЛИ ОПРЕЗ Нова превара овај пут на Виберу ОБЕЋАВАЈУ ДО 100 ДОЛАРА ЗАРАДЕ ДНЕВНО
Овога пута шири се путем Вибер порука, а мамац је „одлична зарада“ уз минималан ангажман, док је једини наведени услов – да имате више од 24 године.
У поруци се наводи:
– Потребно је само 20 минута дневно. Рад могућ искључиво уз један телефон. Дневна зарада од 30 до 100 долара. Исплата сваки дан, потпуно даљински, без искуства. Могу да учествују само особе старије од 24 године.
Иако све звучи примамљиво, детаљи откривају да је реч о превари – профил има чудно име, а број телефона није из Србије, што је јасан знак за узбуну.
Подсећамо, сличан случај забележен је и прошлог месеца, када су преваранти слали СМС поруке лажно се представљајући и тражили личне податке, лозинке и банковне информације.
Стручњаци апелују да никада не остављате личне или финансијске податке непознатим особама преко интернета или мобилних апликација, пише Информер.