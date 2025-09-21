ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Арадац лидер на северу Баната

У првој половини октобра сазнаће се које екипе ће се пласирати директно у виши ранг, које ће играти плеј-оф за улазак у лигу изнад тренутне, а које ће морати од следеће сезоне да играју нижелигашки шах.

У већини трећих лига је још увек неизвесна ситуација на врху табела, сем у Бачкој лиги Суботица, где Бачка суверено држи лидерску позицију.

Бачка лига Нови Сад

Резултати шестог кола: Младост (Бачки Петровац) – Војводина (Нови Сад) 2:4, Сутјеска – Србобран 2:4, Пион – ШК 64 3:3, Бачка Паланка 1 – Темерин 3:3, Војводина (Товаришево) – Анпасан одложено.

Табела: 1. Бачка Паланка 14 (21,5), 2. ШК 64 13 (20), 3. Војводина НС 12 (21), 4. Србобран 12 (18,5), 5. Младост 9 (18,5), 6. Темерин 7 (18), 7. Сутјеска 6 (14.5), 8. Војводина Т 5 (15,5), 9. Анпасан 3 (12,5), 10. Пион 2 (14).

Бачка лига Суботица

Резултати седмог кола: Сента – Жаки Јожеф 3:3, Раванградскe ајкуле – Омладинац (Куцура) 3:3, Бачкотополски ШК – Пензионер-Шах-Арт (Суботица) 2:4, ШК Миљо Вујовић – Панонија 3:3, Бачка – Пригревачки ШК 3,5:2,5.

Табела: 1. Бачка 21 (28), 2. Панонија 14 (24), 3. Пензионер 13 (24,5), 4. Раванградске ајкуле 11 (22), 5. Жаки Јожеф 10 (21), 6. Жаки Јожеф 10 (19,5), 7. Сента 7 (20), 8. ШК Миљо Вујовић 5 (17), 9. Пригревачки ШК 4 (19), 10. Бачкотополски ШК 3 (15).

Банатска лига север

Резултати седмог кола: Русанда – Живојин Брајић 5:1, Нови Кнежевац – Златица 3,5:2,5, Напредак (Честерег) – Нафтагас 2 (Елемир) 3:3, Арадац – Пролетер (Зрењанин) 2,5:3,5, Раднички (Кикинда) – Билећанин 3:3.

Табела: 1. Арадац 15 (26,5), 2. Нафтагас 13 (25), 3. Пролетер 12 (24,5), 4. Русанда 12 (24,5), 5. Златица 12 (22), 6. Напредак 10 (21,5), 7. Нови Кнежевац 9 (18,5), 8. Раднички 8 (20), 9. Билећанин 4 (15,5), 10. Живојин Брајић 0 (12).

Банатска лига југ

Резултати седмог кола: Светозар Глигорић – Бата Ћосић 3:3, Униреа – Ковачица 3,5:2,5, Бора Костић – Јабука 3:3, ПАШК – Прогресул 1,5:4,5, Раднички (Ковин) – Алибунар 3,5:2,5.

Табела: 1. Прогресул 21 (32), 2. Раднички 19 (26), 3. Бора Костић 11 (23), 4. Бата Ћосић 11 (19,5), 5. Алибунар 8 (22), 6. Ковачица 8 (20,5), 7. Униреа 7 (17,5), 8. ПАШК 6 (16,5), 9. Јабука 5 (18,5), 10. Светозар Глигорић 2 (14,5).

Сремска лига

Резултати шестог кола: Омладинац (Нови Бановци) – Хајдук 1973 (Бешка) 3:3, Инђија – Сремац 3,5:2,5, Стара Пазова – Раднички АС 1948 (Шид) 5:1, Подунавац – Сирмиум 2,5:3,5, Доњи Срем – Шимановци 1,5:4,5.

Табела: 1. Инђија 16 (24), 2. Стара Пазова 14 (23), 3. Сремац 13 (21,5), 4. Сирмиум 11 (20,5), 5. Омладинац 7 (19), 6. Хајдук 7 (18), 7. Подунавац 6 (15), 8. Доњи Срем 4 (15,5), 9. Шимановци 3 (12,5), 10. Раднички 2 (11).

Јужнобачка лига

Резултати седмог кола: Шајкаш – Детелинара 4:2, Бачка Паланка 2 – Хајдук (Чуруг) 4,5:1,5, Буковац – Прави потез 5:1, Југовић 2 – Капабланка 1992 4,5:1,5, Краљица ПТТ 2 – Краљев гамбит 3,5:2,5, Гимназијалац 1 слободан.

Табела: 1. Буковац 18 (24,5), 2. Гимназијалац 16 (21,5), 3. Шајкаш 15 (25,5), 4. Бачка Паланка 12 (25), 5. Краљев гамбит 9 (20,5), 6. Југовић 8 (18), 7. Детелинара 5 (15,5), 8. Краљица 5 (15), 9. Хајдук 5 (14), 10. Прави потез 3 (14,5), 11. Капабланка 2 (16).

Новосадска лига Шајкаш

Резултати седмог кола: Корифеј 2023 - Капабланка 1992 2 1,5:4,5, Омладинац (Жабаљ) - Тител 4:2, Борац (Нови Сад) - Војводина 2 (Нови Сад) 6:0, Пензионер (Нови Сад) - Хајдук (Гардиновци) одложено, Бубамара слободна.

Табела: 1. Капабланка 18 (29), 2. Борац 16 (25,5), 3. Омладинац 12 (18), 4. Тител 9 (19,5), 5. Пензионер 7 (16,5), 6. Војводина 7 (14,5), 7. Бубамара 4 (14,5), 8. Хајдук 3 (9), 9. Корифеј 0 (9,5).