ГОЛЕАДА НА БАНОВОМ БРДУ И ПОРАЗ ТСЦ-А: Чукарички срушио неугодну традицију
Фудбалери ТСЦ-а изгубили су од Чукаричког у 9. колу Суперлиге Србије на Бановом брду резултатом 4:2.
Дуго времена је прошло од како је Чукарички последњи пут славио против ТСЦ-а, догодило се то 2021. године у Бачкој Тополи, а још више времена је прошло кад су се бело-црни радовали на Бановом брду, било је то 2019. године.
После шест година, овога пута под командом Милана Лешњака успели су напокон да остваре победу против Бачкотополчана, на крилима незаустављивог Слободана Тедића.
Екипа из Бачке Тополе је повела, у 14. минуту Тодороски је сјајно проиграо Сашу Јовановића, који је утрчао иза леђа одбране Брђана и потом је прецизним ударцем искоса са десне стране савладао Каличанина – 0:1.
Прву велику прилику у 24. минуту Чукарички је искористио за изједначење. Била је то фантастична акција, најлепша на утакмици, Матијашевић је повео напад, уочио усамљеног Никчевића на десној страни, овај је додао до Тедића, који се у шеснаестерцу ТСЦ-а одлично заградио, потом упутио повратни пас ка Сисоку, чији је ударац са 14 метара био неодбрањив, лопта се од пречке одбила у гол Симића – 1:1.
Нису се Брђани на томе зауставили, само пет минута касније Дегенек је по нози у свом шеснаестерцу ударио Матијашевића, судија Илић је одмах показао на белу тачку, а ВАР је потврдио његову одлуку. Одговорност је преузео најбољи стрелац Чукаричког ове сезоне Слободан Тедић, чији је ударац био изузетно прецизан – 2:1.
У 55. минуту Чукарички је постигао трећи погодак, Тедић је из аута сјајно бацио лопту ка Миладиновићу, који је одлично примио у противничком шеснаестерцу, окренуо се и шутирао изузетно прецизно искоса са десне стране, Симић је овога пута био немоћан – 3:1.
Ипак, ТСЦ се у 76. минуту вратио у игру, одличну лопту је Тодороски послао ка резервисти Мезеију, а мађарски интернационалац је прецизним ударцем савладао Каличанина – 3:2. Шест минута касније велика неопрезност Димоског, без потребе је изузетно грубо стартовао на Никчевићу, судија је најпре пустио да се заврши акција, а потом показао заслужени црвени картон македонском интернационалцу.
У трећем минуту надокнде Брђани су решили све дилеме, први Тедићев шут главом голман Симић је одбранио, али је нападач Чукаричког натрчао на лопту и овога пута ногом је погодио мрежу Тополчана – 4:2.
Чукарички – ТСЦ 4:2 (2:1)
Стрелци: 0:1 – Са. Јовановић у 14, 1:1 – Сисоко у 24, 2:1 – Тедић из једанаестерца у 29, 3:1 – Миладиновић у 55, 3:2 – Мезеи у 76, 4:2 – Тедић у 90+3. минуту. Стадион на Бановом брду. Гледалаца: 600. Судија: Павле Илић. Помоћници: Немања Петровић и Новак Новаковић. Жути картони: Тедић, Тошић (Чукарички), Ст. Јовановић, Савић, Цапан (ТСЦ). Црвени картон: Димоски (ТСЦ) у 82. минуту.
ЧУКАРИЧКИ: Каличанин, А. Стојановић (од 62. Тошић), Томовић, Доцић (од 77. Мијаиловић), Тедић, Сисоко, Никчевић, Матијашевић (од 77. Туфегџић), Ђоковић, Л. Стојановић, Миладиновић (од 88. Јованчић).
ТСЦ: Симић, Крстић (од 46. Димоски), Са. Јовановић, Петровић, Тодороски, Станчић (од 62. Младеновић), Јовичић, Савић (од 62. Престиж), Ст. Јовановић (од 62. Мезеи), Цапан, Дегенек.