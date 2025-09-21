„ДНЕВНИК” ОБИШАО ПАМЕТНУ ЗГРАДУ ION SOLUTIONS У ПЕТРОВАРАДИНУ Технологија у служби комфора и уштеде

Истовремено је тада ова паметна зграда и свечано отворена како за рад педесетак запослених тако и пријем потенцијалних клијената који на њеном примеру могу да се увере у то шта појам паметне куће или зграде у пракси значи.

По речима власника компаније и професора на Факултету техничких наука на Катедри за аутоматику и управљање системима др Велимира Чонгра- дца, са соларном електраном од 60 киловата, објекат је енергетски независан готово током читаве године. Вишак електричне енергије се не предаје Електропривреди Србије, него чува уз помоћ батерија и троши када нема сунца. Поседује све најсавременије аутоматизоване системе грејања, хлађења, расвете, вентилације, квалитета ваздуха, које иначе компанија пројектује и имплементира другима.

Фото: приватна архива

Акценат је на хедонизму: аутоматизују се грејање, хлађење, расвета.., каже власник компаније проф. др Велимир Чонградац

- Ми смо појам паметне куће заштитили пре петнаестак година, што је показатељ да смо први кренули с тим на тржиште у Србији - прича за „Дневник“ Велимир Чонградац. - Одређено време нам је протекло у едукацији купаца. Кад бисмо раније споменули паметну кућу они би говорили да знају шта је то, међутим испостаљало се да под тим појмом подразумевају видео надзор и интерфон, што није тачно. Сада је ситуација другачија. ION Solutions се бави аутоматизацијом у објектима. Када неко постави питање шта се аутоматизује, волим да кажем да се аутоматизује све што троши електричну енергију. Популаран назив за то су управо системи паметних кућа и зграда. Имао сам у животу среће да објединим науку и бизнис, и за 20 година колико сам у овом послу, фокус се мењао. Прво је акценат био на уштеди енергије, а потом се фокус пребацио на комфор. Пре су научни радови и истраживања ишла у правцу проналаска системе који су енергетски што ефикаснији и обезбеђују неке парамтре са што мање енергије. Сада се комфор у шта сврставамо температуру, влагу, квалитет ваздуха, количину светлости, подразумева, и само је питање како га најефикасније остварити.

Фото: приватна архива

Чонградац каже да се генерално ради о две технологије које су сличне, али су произвођачи различити, другачија опрема, логика и принципи рада. У питању су системи паметних кућа где је акценат на хедонизму - аутоматизују се грајање, хлађење, расвета, ролетне... и системи паметних зграде - јавних великих објеката попут хотела, болница, аеродрома, код којих је акценат више на уштеди енергије.

Компанија, по његовим речима, годишње уради између сто и двесто система паметних кућа. Највише, признаје, се раде пословне зграде. Таквих је на десетине током године. Међу јавним и објектима друге намене, буде, како каже, доста специфичних, захтевних и изазовних.

- Ургентни центар у Новом Саду нам је драг пре свега јер је наш и грађен на почетку наше каријере - каже он. - То је објекат који има 42 подсистема повезана у Билдинг менаџмент систем (БМС), док просечан има 15 до 20. Изазовно је било правити пројекат за хотел „Хилтон“ у Београду јер је то хотел који се у потпуности греје и хлади уз употребу геотермалне енергије и сонди, а само подстаница има 2.000 квадратних метара где су си системи којима се управља. Аеродром „Никола Тесла“ се издваја у мноштву по томе што смо за само шест месеци, не правили нов систем, него смо претходни мењали. Захтеван је био пројекат и због тога што су инжењерима над главом нон-стоп били припадници сектора безбедности и контроле.

Фото: приватна архива

Поводом отварања зграде на новој адреси постављена је изложба најзначајнијих објеката за које је ION Solutions радио пројекте аутоматизације система. Без обзира на прилично дугачак низ референци, истиче да су највећа вредност компаније људи.

-Захваљујући њима пре 10 година смо у Црној Гори отворили фирму под истим називом са 12 инжењера, а пре пет и у

Албанији по истом принципу, где ради троје људи. Идеја је да се то учини у Египту и Анголи. Вредност нису зграде, ни референце, то су људи које треба истаћи. Имамо осам пројектаната у фирми. На захтев клијента нудимо решење, урадимо пројекат по ком се уграђује опрема и на крају инжењери систем пуштају у рад. Филозофија је врло проста- желимо да понудимо за што мање пара, што бољу услугу. Показало се да то добро функционише - истиче Чонградац.

Фото: приватна архива

Са соларном електраном од 60 киловата, објекат је енергетски независан готово током читаве године

Сви системи могу да се надзиру из било које тачке света. Са руководством или власницима већине великих објеката, иако они имају особље за одржавање, ION Solutions има

склопљене уговоре о одржавању система у сложенијим ситуацијама. Када је реч о паметним кућама, постоје на мобилним телефонима апликације преко којих се у сваком тренутку може имати увид шта се дешава у стану, управља и контролише систем.

- Сада смо дошли до тога да је инвестиција у тај систем минорна. Нама је од почетка био обичан човек важан. То сусистеми од 1.000-1.500 до 2.000 евра за станове до 80 или 90 квадратних метара. Није то више нешто о чему се претерано дуго размишља, то је сада питање да ли желите да на мобилном телефону имате све то или не. Да ли хоћете на њему да видите колика вам је температура у стану, да ли је нешто укључено или искључено, хоћете ли да спустите ролетне ако долази олуја и тако даље. Када хоћете да гледате филм, треба да кликнете тастер „кућни биоскоп“, што значи да се гасе светла, спуштају ролетне, укључује ТВ и креће филм. Када идете на спавање, потребно је притиснути тастер „лаку ноћ“ и он може да искључи сву расвету, укључи аларм, смањи грејање у целој кући... Имамо апликацију која се зове мађеста коју развијамо 10-15 година. Ту је идеја да корисник може да промени логику рада система. Не морате нас да зовете да ми то регулишемо, него то радите сами. Просечан корисник ворда и ексела то може да уради - каже Велимир Чонградац и додаје да су опције за програмирање огромне, а као пример наводи истраживање које је радио са Италијанима и Хрватима како температура површинске коже може аутоматски да утиче на подешавање температуре у просторији, у чему је, по његовом мишљењу будућност.

Фото: приватна архива

Ништа се не препушта случају Паметна зграда компаније ION Solutions у Петроварадину огледно је поље за систем аутоматизације којим се бави. У њој су примењени најсавременији системи расвете. По речима Велимира Чонградца, сваки рефлектор се може посебно контролисати. - Систем води рачуна да на радној површини има на пример, 300 лукса светлости, што је довољно за рад на рачунару. Ако има природног светла у просторији, систем ће га користити и дозираће вештачко толико да се добије тих 300 лукса. Чим се изађе напоље, ако нема никог у просторији, после неколико минута расвета се гаси. Идеја је да вама систем помогне. Ако ће он искомпликовати живот, све губи смисао - каже Чонградац.

Једна од асоцијација када се помену паметне зграде и куће јесте уштеда енергије. Колика ће она бити, објашњава Велимир Чонградац, зависи од тога како је објекат грађевински изведен. Ако је лошије урађен, већа је уштеда и обрнуто. То зависи и од намене објекта. У болници, на пример, сензор за присутност људи који се користи приликом аутоматизације суистема грејања и хлађења простора није од користи, јер је то врта објекта који је 24 часа седам дана у седмици пун. Чонградац наглашава да је у таквим зградама акценат на квалитету и поузданости целог система.

По његовим речима, у хотелима и канцеларијама може се постићи уштеда између 25 и 50 одсто јер је ту реч о фреквентној употреби простора, односно да се 50 одсто уштеде може постићи ако се ради о просторијама које се ретко користе. У супротном нема могућности за уштеду.