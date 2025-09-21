clear sky
Распоред сахрана за понедељак, 22. септембар

Фото: pixabay.com

У понедељак, 22. септембра, у Новом Саду, Футогу и Степановићеву биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље:

Исмет Азема Ћосовић  (-урна-) (1949.) 10.30

Зорица Дојчина Станковић            (1962.)  11.15

Валериа Дежеа Силвестровић-Вучевић ( –урна-) (1944.) 12.00

Божидар Драгана Милосављевић (1979.) 12.00

Марица Радомир Јандрић (1948.) 12.45

Драгица Душана Стајић (1932.) 13.30

Милица Светозара Малбашић (1949.) 14.15

Љиљана Радомира Обрадовић (1938.) 15.00

Нови Сад, Успенско гробље:         

Борислав Михајла Козловић (– испраћај-) (1932.) 11:00

Футог, Централно гробље:

Зоран Стојана Сантрач (1960.) 13.00

Степановићево:

Ђорђе Сава Топаловић (1934.) 13.00

