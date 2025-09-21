Распоред сахрана за понедељак, 22. септембар
21.09.2025. 08:49 08:51
Коментари (0)
У понедељак, 22. септембра, у Новом Саду, Футогу и Степановићеву биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Исмет Азема Ћосовић (-урна-) (1949.) 10.30
Зорица Дојчина Станковић (1962.) 11.15
Валериа Дежеа Силвестровић-Вучевић ( –урна-) (1944.) 12.00
Божидар Драгана Милосављевић (1979.) 12.00
Марица Радомир Јандрић (1948.) 12.45
Драгица Душана Стајић (1932.) 13.30
Милица Светозара Малбашић (1949.) 14.15
Љиљана Радомира Обрадовић (1938.) 15.00
Нови Сад, Успенско гробље:
Борислав Михајла Козловић (– испраћај-) (1932.) 11:00
Футог, Централно гробље:
Зоран Стојана Сантрач (1960.) 13.00
Степановићево:
Ђорђе Сава Топаловић (1934.) 13.00