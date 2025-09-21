РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА ОБНОВУ МОГУЋЕГ ВЕЛИКОГ АДУТА ЗА РАЗВОЈ ВИНСКОГ ТУРИЗМА У РИЂИЦИ Нови живот за резиденцију породице Ковач
Дворац породице Ковач у Риђици, најсевернијем насељу општине Сомбор, дели суморну судбину сличних велелепних војвођанских здања - оронуо и деценијама заборављен.
Иако девастиран представља значајно сведочанство свог времена, а који би адаптацијом и санацијом постао непроцењива вредност региона.
Нови живот у каштел удахнула би свеобухватна обнова, што се ускоро може и десити с обзиром на то да је Покрајински завод за заштиту споменика културе расписао јавни позив за реконструкцију, доградњу и нову градњу помоћног објекта (процењена вредност радова 27.916.667 динара). У склопу радова биће промењена намена дворца, односно служиће као угоститељски објекат са преноћиштем и винским подрумом.
Планирано је да угоститељски део има 138 седећих места, а преноћиште седам соба, са седам брачних кревета и два помоћна. У приземљу ће бити ресторан-кафе, на првом спрату су планиране сале за прославе, а у поткровљу преноћиште, док је у подруму планирано смештање вина и дегустације за око 30 људи.
Објекат је данас и споља и изнутра у прилично дерутном стању
Дворац је 1806. године изградио имућни Имре Ковач у касно барокном стилу као компактну спратну грађевину. Каштел се састојао од 16 просторија, од којих су три биле дворане, а остале споредне просторије. Подигнут је на парцели од 26 јутара и 47 хвати земље, опасан зидом од цигале. Зидао га је зидар Бишоф из Баје, а у његовој градњи учествовало је цело село. У приземљу истакнути део фасаде је био отворен и наткривао је колски улаз са рампама, док је објекат зидан циглом старог формата и чине га масивни подужни и попречни зидови. Данас су све четири фасаде у изразито лошем стању и уочена су бројна оштећења. Столарија је углавном повађена, а преостала је дотрајала.
У односу на првобитни изглед дворца, уочен је недостатак фасадне орнаментике која га је красила. Наиме, делови фасаде и орнаметнике су оштећени влагом, те одпадају, уз то и кровни покривач је такође у дотрајалом стању, а као основни недостајући елемент стручњаци наводе ризалит, истакнути део прочеља неке грађевине. Фасадни малтер је већински отпао до саме опеке, што се највише уочава на источној и северној фасади. Подови у свим просторијама су демонтирани и прекривени шутом и отпадом. Степениште за спрат је дрвено и релативно добро очувано, али је део таванице између спрата и поткровног простора урушен.
Двориште у енглеском стилу
Иза дворца је био парк у енглеском стилу, кроз који је протицала речица Плазовић (Киђош). У парку са сеновитим шеталиштима, ретким украсним, племенитим дрвећем и лозом, са мостовима преко Плазовића, био је и стакленик, а постојала је и воденица поточара. Двориште испред зграде, величине два катастарска јутра, било је засађено липама и украсним грмљем. Са леве стране од главног улаза било ограђено летвама између зиданих стубова, а с обе стране улаза била су два огромна амбара с муљарицом, шест зграда за слуге и стаје на које се надовезивало пространо економско двориште, са шталама и свињцима, коларским и ковачким радионицама.
Сходно свим оштећењима које је нанео зуб времена, вероватно и вандали, каштел Ковачевих очекују обимни и разни радови. У делу приземља и спрата биће дограђен недостајући ризалит, који ће се изводити као независан склоп у односу на постојећу масивну конструкцију објекта. Планирана је доградња платоа, односно терасе на западној страни у нивоу приземља. У функционалном смислу приземље је замишљено као угоститељски део и садржаће кухињу, ресторан, кафе, отворену терасу, санитарне чворове и главни улазни хол. На спрату је реконструкцијом планирано формирање три сале за прославе које могу бити као засебне целине или као једна, уколико се врата између њих отворе. Етажа поткровља адаптацијом кровне конструкције и таванског простора бити прилагођен за седам соба, апартмана за преноћиште туриста и гостију.