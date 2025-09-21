clear sky
ИТАЛИЈАНКЕ ОДБРАНИЛЕ ТРОФЕЈ: Шести пут освојиле Били Џин Кинг куп

21.09.2025. 19:56 19:57
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Andy Wong

Женска тениска репрезентација Италије освојила је Били Џин Кинг куп.

У финалу у Шенжену победила је селекцију Сједињених Америчких Држава резултатом 2:0.

Италијанка Елизабета Кочарето је у првом мечу финала савладала Американку Ему Наваро 6:4, 6:4. Победу Италији донела Јасмин Паолини, која је била боља од Американке Џесике Пегуле 6:4, 6:2.

Италијанке су одбраниле титулу у Били Џин Кинг купу, пошто су прошле године у финалу савладале Словачку 2:0. 

Италијанске тенисерке су тријумфом против САД стигле до шестог трофеја у Били Џин Кинг купу.

