ИТАЛИЈАНКЕ ОДБРАНИЛЕ ТРОФЕЈ: Шести пут освојиле Били Џин Кинг куп
21.09.2025. 19:56 19:57
Женска тениска репрезентација Италије освојила је Били Џин Кинг куп.
У финалу у Шенжену победила је селекцију Сједињених Америчких Држава резултатом 2:0.
Италијанка Елизабета Кочарето је у првом мечу финала савладала Американку Ему Наваро 6:4, 6:4. Победу Италији донела Јасмин Паолини, која је била боља од Американке Џесике Пегуле 6:4, 6:2.
Италијанке су одбраниле титулу у Били Џин Кинг купу, пошто су прошле године у финалу савладале Словачку 2:0.
Италијанске тенисерке су тријумфом против САД стигле до шестог трофеја у Били Џин Кинг купу.