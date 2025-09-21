ШТАФЕТЕ У ЗНАКУ АМЕРИКЕ: Три злата на СП у Токију, Боцвана једина изненадила
Женска штафета Сједињених Америчких Држава (САД) освојила је златну медаљу у дисциплини 4x100 метара на Светском првенству у атлетици у Токију резултатом 41,75 секунди.
Сребро је припало штафети Јамајке (41,79 секунди), док је бронзану медаљу освојила Немачка (41,87).
Златна медаља у мушкој штафети 4x100 метара припала је селекцији САД, која је забележила резултат од 37,29 секунди. Сребро је освојила мушка штафета Канаде (37,55 секунди), док је до бронзаног одличја стигла Холандија (37,81).
Американке су узеле титулу и у другој штафети, 4x400 метара. До злата су стигле за 3:16,61, што је нови рекорд светских шампионата.
Сребро је припало штафети Јамајке (3:19,25 минута), док је бронзану медаљу освојила Холандија (3:20,18).
Златна медаља у мушкој штафети 4x400 метара припала је Боцвани (2:57,76 минута). Сребро је освојила мушка штафета САД, док је до бронзаног одличја стигла Јужна Африка.
Амерички атлетичар Кол Хокер освојио је златну медаљу у трци на 5.000 метара.
Хокер је победио резултатом 12 минута, 58 секунди и 30 стотинки. Белгијски атлетичар Исак Кимели освојио је сребро (12:58,78), док је бронза припала Французу Џимију Гресјеу (12:59,33).
Немачки атлетичар Лео Нојгебауер освојио је титулу у десетобоју сакупивши 8.804 бода. Сребрна медаља припала је Порториканцу Ајдену Овенс-Делермеу са 8.784 бода, док је бронзу освојио Американац Кајл Гарланд (8.703 бода).
Швеђанин Данијел Стол освојио је златну медаљу у бацању диска хицем од 70,47 метара. Литванац Миколас Алекна освојио је сребро са 67,84 метра. Атлетичар из Самое Алекс Роуз стигао је до бронзане медаље, пошто је бацио диск 66,96 метара.
Финале у бацању диска била је последња дисциплина на СП, које је у недељу завршено у Токију.
Почетак финала у овој дисциплини је неколико пута одлаган због јаке кише, која је падала у главном граду Јапана.