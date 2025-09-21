НОВОСАДСКИ КОШАРКАШИ ИМАЈУ ЧОВЕКА КОЈИ ПРАВИ РАЗЛИКУ Са Милошем Милисављевићем све је лакше
У смирај прелазног рока, када се то најмање очекивало, Кошаркашки клуб Војводина потписао је вероватно и најважније појачање овог лета. Право из АБА лиге, из екипе великог ривала Спартака, дошао је Милош Милисављевић, бек кога одликује беспоштедна борба на обе стране паркета и бескомпромисни приступ утакмицама. То је све оно што је било потребно новосадским црвено-белима.
Каријеру је Милисављевић почео у родној Бачкој Тополи играјући за локални клуб, да би потом, после шест сезона проведених у Спартаку, отишао у САД, где је био део развојног тима Голден Стејта, вероватно најбољег тима на свету још од Џорданових Булса. Нашао се својевремено и на списку репрезентације Србије, код селектора Александра Ђорђевића, када су се „орлови“ поново пењали ка врху светске кошарке. И то довољно говори о томе какав квалитет Милош поседује.
После неколико година, пут га је нанео поново у Суботицу, а затим и Нови Сад. О томе колико су у клубу задовољни Милисављевићем, такође је излишно причати. Припрема и приступ тренингу, донели су виши ниво професионалности, чиме је постављен прави пример за све, што, како може да се чује, наилази на веома позитивне критике. Дошао је из изузетно уређеног система Спартака и сада се труди да на паркет Спенса пренесе део свега. Колико му то успева ван утакмица, толико и на самом терену, може да се види по изузетној жељи и квалитету. Свака „ничија“ лопта одлази у руке Милисављевића, који, чини се, у неким моментима, иако бек, може да држи комплетну одбрану Војводине.
Поседује способност антиципације, а затим и брзе транзиције и то је нешто је што га посебно одликује. Све то демонстрирао је до сада, баш као и шут, који, када функционише како треба, чини пун "пакет". И Милисављевић се врхунски наслања на филозофију Војводине, с чвршћим приступом, као и на саиграче попут Ранка Симовића и Марка Кљајевића, аквизиција које су дале тотално нову енергију Новосађанима.
С начином размишљања који поседује, али и кошаркашким квалитетом, Војводина би, уз Милисављевића, могла да буде једно од пријатнијих изненађења, превасходно у АБА 2 лиги.
В. М. П.
Самокритика
О менталитету новог играча црвено-белих такође може само позитивно да се прича. О томе сведочи и конференција за медије после пораза Спартака од Партизана, прошле сезоне у финалу Кошаркашке лиге Србије, када није имао проблем да буде изузетно самокритичан. То је, свакако, још једна ствар која треба да представља интегрални део успеха.
– Све што је стручни штаб припремио, ништа нисмо испунили. Морамо да се држимо заједно, да се подигнемо. И даље верујем да можемо до титуле. Треба да играмо као тим, сви играчи треба да буду свесни тога. Треба да знају каква је ово шанса за наш клуб. Не смемо да је испустимо. Очигледно да нисмо сви били спремни на то, већ смо индивидиуално ставили испред тимског – рекао је Милисављевић том приликом.