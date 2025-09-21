clear sky
ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО АНГЕЛИНИ ТОПИЋ: Истинска шампионка, наша земља има на кога да буде поносна

21.09.2025. 18:57 19:00
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Louise Delmotte

Председник Србије Александар Вучић честитао је српској атлетичарки Ангелини Топић освајање бронзане медаље у скоку увис на Светском првенству у Токију.

– Драга Ангелина, од срца Вам честитам на великом успеху и освојеној бронзаној медаљи на Светском првенству у Токију. Још једном сте показали да сте истинска шампионка, да таленат, рад и упорност доносе резултате и да наша земља има на кога да буде поносна. Хвала Вам што сте Србију представили на најбољи начин и донели нам нову радост. Славимо Ваш успех и очекујемо нова одличја! Браво, Ангелина – написао је Вучић на друштвеној мрежи икс.

Ангелина Топић је до бронзане медаље стигла са прескочених 1,97 метара. Српска атлетичарка је бронзану медаљу поделила са Украјинком Јарославом Махучих.

