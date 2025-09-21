clear sky
ПРЕСРЕЋНА САМ ШТО КУЋИ НОСИМ МЕДАЉУ – Огласила се Ангелина Топић: Мотивација да се борим за још веће висине

21.09.2025. 14:58
Фото: TANJUG/AP Photo/Ashley Landis

Ангелина Топић освојила је бронзу у скоку увис на Светском првенству у Токију.

Донела је Србији једино одличје на овој смотри и остварила највећи успех у каријери. Скочила је 1,97 м, центиметар мање од личног и сениорског државног рекорда, а са 20 година била је најмлађа учесница финала. 

– Била је то права борба до последњег скока и пресрећна сам што кући носим медаљу. Киша и прекиди су отежали такмичење, али успела сам да останем фокусирана и дам свој максимум. Бронза са Светског првенства за мене је огромна мотивација да наставим да радим и да се борим за још веће висине – рекла је Ангелина Топић.

