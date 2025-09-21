Најмлађа учесница финала на СП у Јапану
СЈАЈНА АНГЕЛИНА ТОПИЋ ОСВОЈИЛА СВЕТСКУ БРОНЗУ: Највећи успех у каријери наше атлетичарке, Србији медаља у Токију
Невероватна Ангелина Топић освојила је бронзану медаљу у скоку увис на Светском првенству у Токију резултатом 1,97 метара.
Донела је 20-годишња узданица наше краљице спортова Србији једину медаљу на овој смотри, прву икада у овој дисциплини. Крунисала је сјајну сезону одличјем на најважнијем такмичењу. У 2025. је освојила сениорско сребро на ЕП у дворани и титулу на ЕП за млађе сениорке.
Након Иване Шпановић и Емира Бекрића, Ангелина је трећа из Србије која се домогла постоља на сениорским светским првенствима на отвореном.
Заблистала је ћерка нашег некадашњег аса у скоку увис, Драгутина Топића, који је и тренира, на другом сениорском СП на отвореном. На претходном, у Будимпешти 2023. је дебитовала са 18 година, ушла у финале и била седма.
Сада је актуелна европска сениорска вицешампионка најбољим скоком у сезони, који је поправила за један центиметар (лични рекорд је 1,98 м) остварила највећи успех у каријери и то са само 20 година.
Ангелина је, упркос видној треми пред први скок, одлично почела надметање у финалу, у ком је уз Белгијанку Мерел Мајес била најмлађа (обе су 2005. годиште). Одмах је била успешна на почетном задатку од 1,88 м, па и на 1,93 м, као и још седам девојака. Сјајно је одрадила и висину од 1,97, на којој су почеле и искусније атлетичарке да руше летвицу, а само четири су из прве прескочиле. Следећи изазов била је магична граница од 2,00 м. Ангелинин лични рекорд и државни сениорски је 1,98 м, па је ово била права прилика да наша ведета упише и овај подвиг у успешну каријеру. Од 16 финалисткиња, остало је њих шест да наставе надметање на 2,00 м. Када су почели одлучујући скокови за медаље почела је и јака киша на Националном стадиону Јапана, исти случај као у квалификацијама. Успела је само Аустралијанка Никола Олислагерс да одмах прескочи 2,00 м, а остале девојке нису биле успешне јер се киша појачавала. Финале је прекинуто на двадесетак минута.
У том тренутку Ангелина је била на трећој позицији. Рушила је три пута на 2,00 м, али је била на деоби другог места и близу сребра, када је изненадила Марија Жоџик из Пољске личним рекордом и из трећег покушаја ишла преко 2,00 м. Избила је на друго место. Топић је делила трећу позицију са светском рекордерком Јарославом Махучик која је прво рушила на 2,00 м, а потом је одустала од те висине и одлучила да пређе на 2,02 м.
Међутим, Украјинка није успела на тој висини и поделила је бронзу са Ангелином.
Злато је припало Николи Олислагерс (2,00), а сребро Марији Жоџик (2,00).