БЕЛГИЈАНЦИ ЗАУСТАВИЛИ ФИНСКУ: У четвртфиналу СП против „азура“

21.09.2025. 19:03 19:04
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИВБ

Мушка одбојкашка репрезентација Белгије пласирала се у четвртфинале Светског првенства на Филипинима.

У осмини финала у Пасај Ситију победила је селекцију Финске резултатом 3:0 (25:21, 25:17, 25:21). 

Најефикаснији у селекцији Белгије био је Фере Регерс са 20 поена, док је Сам Деро забележио 19. У репрезентацији Финске најбољи је био Јонас Микаел Јокела са 14 поена.

Одбојкаши Белгије ће 24. септембра у четвртфиналу СП играти против Италије, која је раније савладала Аргентину 3:0 (25:23, 25:20, 25:22).

 

сп у одбојци одбојка
Спорт Одбојка
