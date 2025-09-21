БЕЛГИЈАНЦИ ЗАУСТАВИЛИ ФИНСКУ: У четвртфиналу СП против „азура“
21.09.2025. 19:03 19:04
Мушка одбојкашка репрезентација Белгије пласирала се у четвртфинале Светског првенства на Филипинима.
У осмини финала у Пасај Ситију победила је селекцију Финске резултатом 3:0 (25:21, 25:17, 25:21).
Најефикаснији у селекцији Белгије био је Фере Регерс са 20 поена, док је Сам Деро забележио 19. У репрезентацији Финске најбољи је био Јонас Микаел Јокела са 14 поена.
Одбојкаши Белгије ће 24. септембра у четвртфиналу СП играти против Италије, која је раније савладала Аргентину 3:0 (25:23, 25:20, 25:22).