БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ ЗАУСТАВЉЕНИ НА ПУТУ ДО ЗЛАТА НА СП "Орлићи" ипак сребрни

21.09.2025. 15:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Srbija
Фото: Printscreen/Youtube/Fiba 3x3

Баскеташка репрезентација Србије до 23 године освојила је сребрну медаљу на Светском првенству, пошто је у финалу поражена од Литваније 19:14.

Егал се играо од самог старта и тежина финала је била очигледна. Нашу селекцију није служио шут, али су добром одбраном успевали да се одрже у игри.

Ипак, када је то било најпотребније, Литванцима рука није дрхтала, за разлику од ривала, па је после тројке и неколико узастопних грешака Србије, предност постала осетнија. Покушавали је Србија изнуђеним шутевима са дистанце да направи чудо, али то се није десило и мораће да се задовољи сребром.

Репрезентацију Србије су на овом првенству представљали Милош Цвркота, Марко Ђорђевић, Лазар Ковачевић и Вук Вукићевић.

В. М. П.

