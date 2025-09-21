ПРОЈЕКАТ КОЈИ ЈЕ ПОВЕЗАО НАУКУ, ИНОВАЦИЈУ И УМЕТНОСТ Тесла светлосна галерија прославила Нови Сад
Нови Сад је 2023. године постао део престижне УНЕСКО мреже креативних градова, у категорији МедиаАртс.
Ова ласкава титула није дошла случајно, већ као резултат дугогодишњег промишљеног улагања у пројекте који повезују уметност, технологију и савремено друштво. Међу тим пројектима посебно се издваја Тесла светлосна галерија, иновативни културни догађај који је на јединствен начин спојио наслеђе Николе Тесле са најновијим достигнућима у области дигиталне и светлосне уметности.
Тесла светлосна галерија настала је као идеја да се живот и дело једног од највећих научника свих времена представи кроз уметнички израз достојан 21. века. Кроз интерактивне инсталације, видео-маппинг, светлосне перформансе и мултимедијалне радове, посетиоци су имали прилику да доживе Теслине визије енергије, бежичног преноса и бесконачних могућности које отвара наука. Пројекат је убрзо прерастао локалне оквире и постао међународно препознат као пример креативног спајања научног и уметничког наслеђа.
Симбол савременог идентитета града
Тесла светлосна галерија није само уметнички догађај, већ и симбол савременог идентитета Новог Сада. Она показује како град негује традицију, а истовремено храбро грли иновацију. Управо је овај пројекат био један од кључних аргумената у процесу кандидатуре за УНЕСКО титулу, јер је јасно демонстрирао капацитет Новог Сада да медијску уметност користи као платформу за дијалог, образовање и повезивање различитих заједница.
Инсталације у оквиру галерије нису биле само визуелно импресивне, већ су нудиле и едукативну димензију. Посетиоци су могли да уче о Теслиним проналасцима кроз уметничке интерпретације, да истражују свет енергије и струје, али и да сами учествују у интерактивним пројектима. На тај начин, Тесла светлосна галерија постала је мост између науке и шире јавности, инспиришући нове генерације да истражују, креирају и замишљају свет будућности.
Осим тога, пројекат је показао и способност Новог Сада да развија међународну сарадњу. Бројни уметници, инжењери и дизајнери из иностранства учествовали су у стварању галерије, док су локални креативци добили прилику да своје радове прикажу на глобалној сцени. Тај спој локалног и глобалног представља срж УНЕСКО мреже креативних градова.
Нови Сад као глобални центар медијских уметности
Данас, захваљујући пројектима попут Тесла светлосне галерије, Нови Сад се препознаје као место где уметност, технологија и друштво стварају нове облике комуникације и израза. Град се позиционирао на мапи света као простор отворен за сарадњу, иновацију и уметничке експерименте.Тесла светлосна галерија остаје трајни подсетник да креативност нема границе када се споје знање и имагинација. Она је доказ да уметност светлости не осветљава само улице и тргове, већ и пут ка будућности у којој су градови носиоци позитивних промена. Управо захваљујући оваквим иницијативама, Нови Сад је постао не само град културе, већ и град идеја, иновација и глобалне сарадње.