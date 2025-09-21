ТРЕНЕР ПАНЧЕВАЦА НАКОН ПОРАЗА: Морамо да радимо да не бисмо примали овакве голове

clear sky
21.09.2025. 12:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Бранко Стојковски
спорт
Фото: ФК Железничар Панчево

На свом трену СРЦ Младост фудбалери Железничара поражени су од ОФК Београда у 9. колу Суперлиге Србије - 1:3.

Панчевци су пропустили десетак изгледних прилика пред голом гостију. Добру прилику имао је после корнера Милоша Косановића, Абдул Јусиф је главом погодио пречку гола гостију. Домаћи тим у 67. минуту имао је пенал после прекршаја над Алексом Куљанином у шеснаестерцу „романтичара“, а Силвестар Џаспер је слабо шутирао и голман Балша Поповић је његов ударац одбранио. 

Ове јесени Панчевци су приказивали добре партије и тренутно заузимају седмо место на табели. У отвореној игри са ОФК Београдом после пораза свог тима Радомира Коковића изнео је утиске.

– Мислим да смо добро отворили утакмицу. Била је добра енергија, долазили смо у ситуације које смо желели и имали иницијативу. Први улазак ОФК Београда у наш шеснаестерац био је гол. Први шут на гол, примили смо погодак. То нам се дешава већ у последњих неколико кола, иста ситуација, и на томе морамо да радимо – почео је Коковић излагање.

Није Железничар пао после раног вођства ривала, али то није помогло да се избегне пораз.

– Наставили смо да играмо. После примљеног гола били смо довољно стабилни и стрпљиви, поново смо креирали довољно шанси, дали погодак и изједначили на 1:1. Ушли смо у полувреме, направили пар корекција и онда поново у петом минуту другог полувремена, први центаршут у наш шеснаестерац, примили смо гол на пуну одбрану, од више играча у нашем боксу. То је исти погодак какав смо примили и у првом колу и то је нешто на чему дефинитивно морамо да радимо да се не би понављало. Када примиш гол из прве ситуације противника, јако је тешко остати смирен, фокусиран и после тога стрпљив. До краја смо имали иницијативу, покушавали да изједначимо, промашили пенал, створили поред тога довољно шанси да постигнемо гол, можда чак и да победимо. Нажалост, нисмо успели.

 На крају обраћања, честитке ривалу.

– Честитке ОФК Београду на победи. Ми се окрећемо следећим утакмицама – закључак је Коковића.

Железничар у следећем колу гостује Војводини у Новом Саду.

