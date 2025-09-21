СЈАЈАН СТАРТ ВОЈВОЂАНСКИХ СТРЕЛАЦА: Доминирали првог дана државног првенства војничким оружјем
Стрелци из војвођанских клубова су покупили већину титула националног првака и медаља свих боја првог дана Шампионата Србије војничким оружјем.
Првенство на стрелишту у Трстенику, у организацији СК Драгачево из Гуче, је почело такмичењима војничком пушком из тростава и из лежећег става.
У троставу (3 пута 10 метака) је најпрецизнији био Драгослав Радаковић (Војник, Суботица) са 246 круга, а сребро је у свом првом наступу у овој дисциплини освојила Јелена Тодоровић (Спартак Суботица). Тиме су суграђани заменили места на победничком постоју, јер дан раније, на Првенству Србије серијском МК пушком, Тодоровићева је била прва, а Радаковић други у троставу.
Титулу је бранио Предраг Симовић („Драган Јевтић Шкепо“, Горњи Милановац). Он је у Трстенику освојио бронзу у изједначеној борби за треће место са Миланом Јарићем (Спартак), у којој је одлучила последња, трећа серија. „Шкепо“ је, са Симовићем на челу, одбранио екипну титулу првака. Смедеревски „Херој Срба“ је на другом месту заостао само два круга. Једино је састав Милановчана успео да понови тријумф са прошлогодишњег првенства, у свим осталим дисциплинама првог дана шампиони су нови.
Зрењанинци су доминирали у надметању војничком пушком из лежећег става (20 метака), које је окупило 50 учесника. Победио је члан Бечкерека 1825, Драган Грозданов. Највише захваљујући његовом учинку (179 кругова), Бечкерек 1825 је освојио трофеј за екипног шампиона, са само кругом више од суботичког Војника. Друго и треће место су освојили Суботичани, Тибор Мартон (Војник), односно Мирослав Морача (Спартак). Шампион у троставу Драгослав Радаковић је са истим резултатом као и Морача, али уз слабију последњу серију, заузео четврто место.
Горан Вранов (Металац, Бор) је однео победу у конкуренцији ветерана у гађању из лежећег става (10 метака)
Првенство се завршава надметањем у гађању полуаутоматском пушком.
Војничка пушка, тростав (3 пута 10 метака): 1. Драгослав Радаковић (Војник, Суботица) 246, 2. Јелена Тодоровић (Спартак, Суботица) 239, 3. Предраг Симовић („Драган Јевтић Шкепо“, Горњи Милановац) 237...
Екипно: 1. „Драган Јевтић Шкепо“, Горњи Милановац 622, 2. „Херој Срба“, Смедерево 620, 3. Војник, Суботица 604...
Војничка пушка, 20 метака лежећи став: 1. Драган Грозданов (Бечкерек 1825, Зрењанин) 179, 2. Тибор Мартон (Војник, Суботица) 175, 3. Мирослав Морача (Спартак, Суботица) 174...
Екипно: 1. Бечкерек 506, 2. Војник 505, 3. Спартак 503...
Војничка пушка, 10 метака лежећи, ветерани: 1. Горан Вранов (Металац, Бор) 91, 2. Тибор Мартон (Војник, Суботица) 90, 3. Драган Грозданов (Бечкерек 1825) 88...