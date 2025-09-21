СЕДМОСТРУКИ ШАМПИОН ФОРМУЛЕ 1 ШОКИРАО! Хамилтон продао све аутомобиле које је имао у гаражи, ЕВО која му је нова страст
Седмоструки светски шампион Формуле 1, Луис Хамилтон (40), изненадио је јавност открићем да је продао целу своју колекцију луксузних аутомобила и да је пронашао нову страст, уметност.
Британац је уочи ВН Азербејџана у Бакуу говорио о свом новом хобију и променама у приватном животу, а повод је било питање да ли би купио најновији Ферари Ф80.
-Немам више ниједан аутомобил. Све сам их продао. Данас ме много више занима уметност - рекао је Хамилтон. Ипак, посебно место у његовом срцу заузима легендарни Феррари Ф40, који и даље сматра уметничким делом. Током посете Маранелу у јануару, фотографисан је управо поред Ф40 испред куће Енца Феррарија.
Хамилтон је признао да машта о томе да једног дана сам дизајнира Ферари. "Желим да направим Ф44, заснован на Ф40, са правим мануелним мењачем. То је пројекат на којем ћу радити наредних година", открио је.
Његова некадашња колекција била је импресивна, у гаражама у Монаку и Лос Анђелесу чувао је редом: Pagani Zonda 760 LH, Mercedes-AMG Project One, Mercedes-AMG SLS Black Series, GT R i G63 6×6, Maybach S600, Ferrari LaFerrari, LaFerrari Aperta, Ferrari 599 SA Aperta, Shelby Cobra 42 (1966), Ford Mustang Shelby GT500 (1967), McLaren P1, McLaren F1 (1995), Mini Cooper и Mercedes EQC. Процена је да је вредност тих 15 аутомобила износила око 13 милиона фунти (15,3 милиона евра).