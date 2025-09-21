clear sky
СЈАЈНИ БАСКЕТАШИ У ФИНАЛУ СП: За титулу играју у 14.55; Вукићевић поручио: Дошли смо по злато

21.09.2025. 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Кошаркашки савез Србије
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Национални 3х3 тим Србије до 23 године остварио је огроман успех, пошто се пласирао у финале Светског првенства у Кини!

Наши момци су у полуфиналу убедљиво победили Хрватску 17:10 и у великом финалу ће данас од 14.55 сати играти са победником дуела Чешка – Литванија.

Повела је Србија 2:0, али су Хрвати брзо изједначили. Играло се доста чврсто и нервозно, промашивала су оба тима и из чистих ситуација. После четири минута игре и двојке Вукићевића повели смо 7:4, противници одмах вратили двојку, па одлични Вукићевић погодио још једну – 9:6.

Водила се велика борба за сваки поен, наши момци су константно водили, а Цвркота је два и по минута пре краја подигао на 14:8. Покушали су Хрвати двојкама, смањили на 10:14, а када је Вукићевић још једном погодио за два и донео 16:10 пола минута пре краја меча, било је јасно да ће наши баскеташи у велико финале Светског првенства.

Хрватска је врло добар тим, била је ово добра утакмица, није било лако доћи до победе. Финале је за два сата, дошли смо овде по златну медаљу… – рекао је Вук Вукићевић

баскет 3на3 баскет баскеташи
