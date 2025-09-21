СЈАЈНИ БАСКЕТАШИ У ФИНАЛУ СП: За титулу играју у 14.55; Вукићевић поручио: Дошли смо по злато
Национални 3х3 тим Србије до 23 године остварио је огроман успех, пошто се пласирао у финале Светског првенства у Кини!
Наши момци су у полуфиналу убедљиво победили Хрватску 17:10 и у великом финалу ће данас од 14.55 сати играти са победником дуела Чешка – Литванија.
Повела је Србија 2:0, али су Хрвати брзо изједначили. Играло се доста чврсто и нервозно, промашивала су оба тима и из чистих ситуација. После четири минута игре и двојке Вукићевића повели смо 7:4, противници одмах вратили двојку, па одлични Вукићевић погодио још једну – 9:6.
Водила се велика борба за сваки поен, наши момци су константно водили, а Цвркота је два и по минута пре краја подигао на 14:8. Покушали су Хрвати двојкама, смањили на 10:14, а када је Вукићевић још једном погодио за два и донео 16:10 пола минута пре краја меча, било је јасно да ће наши баскеташи у велико финале Светског првенства.
– Хрватска је врло добар тим, била је ово добра утакмица, није било лако доћи до победе. Финале је за два сата, дошли смо овде по златну медаљу… – рекао је Вук Вукићевић.