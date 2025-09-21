clear sky
ОДИРА НАДМАШИЛА РЕКОРД КРАТОХВИЛОВЕ: Освојила злато на СП на 800 м, Хоџкинсон поново без титуле

21.09.2025. 12:56 12:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
спорт
Фото: tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Кенијска атлетичарка Лилијан Одира освојила је златну медаљу у трци на 800 метара на Светском првенству у Токију.

Одира је победила резултатом 1:54,62 минута и поставила нови рекорд светских шампионата, надмашивши чувену Јармилу Кратохвилову, која је још 1983. поставила најбољи резултат на СП од 1:54,68. 

Британка Џорџија Хантер Бел је освојила сребрно одличје са 1:54,90 минута, а бронза је припала њеној сународници Кели Хоџкинсон (1:54,91), која није успела да обједини олимпијску и светску титулу. 

Хоџкинсон је на претходна два СП, у Јуџину 2022. и Будимпешти 2023. била вицешампионка, а на Олимпијским играма у Паризу 2024. је стигла до злата. Међутим, 23-годишња Британка мораће да сачека следећу прилику да се попне и на кров света. 

сп у атлетици атлетика
