ФЕРШТАПЕН ДО ЧЕТВРТЕ ПОБЕДЕ У СЕЗОНИ: Холанђанин најбржи на Великој награди Азербејџана

21.09.2025. 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Lisi Niesner, Pool

Актуелни светски првак у шампионату Формуле 1 возач Ред Була Холанђанин Макс Ферштапен победник је трке за Велику награду Азербејџана.

Ферштапен је на стази у Бакуу дошао до четврте победе ове сезоне, а 67. у каријери.

Возач Мерцедеса Британац Џорџ Расел завршио је трку у Бакуу на другом месту, док је на трећој позицији био Шпанац Карлос Саинц из Вилијамса.

Четврто место у трци заузео је возач Мерцедеса Италијан Кими Антонели, док је пети био Новозеланђанин Лијан Лосон из Рејсинг булса.

Бодове на ВН Азербејџана освојили су још Јуки Цунода (Ред Бул), Ландо Норис (Мекларен), Луис Хамилтон (Ферари), Шарл Леклер (Ферари) и Исак Хађар (Рејсинг булс).

Водећи у генералном пласману возач Мекларена Аустралијанац Оскар Пјастри одустао је у првом кругу, пошто је ударио у зид стазе у Бакуу.

Пјастри је задржао прво место у генералном пласману возача са 324 бода, други је Норис са 299, а трећи је Ферстапен са 255.

Наредна трка у шампионату Ф1 биће вожена 5. октобра за Велику награду Сингапура.

Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
