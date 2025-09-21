ОСТАЈЕ ЖАЛ, СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ ИДЕМО ПО ЗЛАТО: Баскеташи Србије након вицешампионске светске титуле имају јасан циљ
Репрезентација Србије до 23 године освојила је сребрну медаљу на 3х3 У23 Светском првенству у Кини!
Наш тим је после велике борбе изгубио у финалу од Литваније – 14:19. Ово је друго сребро Србије у историји у овој 3х3 узрасној категорији. Наш Вук Вукићевић изабран је у најбољу тројку турнира у кинеском Шенгуну.
– Можда ово није био турнир какав смо очекивали. Играли смо баскет на високом нивоу, али је у финалу Литванија успела да освоји злато. Поред овог СП, много већи циљ је да ови млади момци остану у овом спорту и касније наступају за сениорску репрезентацију. Ако пођемо од тога да је један од њих већ члан Уба, неке ствари смо већ урадили. Остаје жал… Захвалио бих се свима који су помогли да овај пројекат заживи, пошто је ово прва година Националног првенства Србије од стране КСС, а ови играчи су имали прилике да тренирају са најбољим екипама у Србији и спреме се за ово такмичење. Хвала и свим члановима стручног штаба на челу са селектором Ненадом Карановићем. Овога пута сребрна медаља, нама остаје да следеће године покушамо да освојимо злато, а на момцима да се изборе за место у сениорској репрезентацији – рекао је тренер Данило Лукић.
Вук Вукићевић је додао да је ово велики дан за екипу.
– Данас смо играли много утакмица, у финалу нисмо имали среће. Честитао бих екипи Литваније. Знамо да ово није крај, сигурни смо у ово што радимо, у тренера, селектора, у цео стручни штаб. Долазимо следеће године на Светско првенство да узмемо злато.