ПРЕДСТАВЉЕН „СРПСКИ ШАХОВСКИ ЛЕКСИКОН“ У МАТИЦИ СРПСКОЈ: Историја међу корицама
Књига „Српски шаховски лексикон“ у издању Матице српске, представљена је у уторак у тој установи у Новом Саду.
На промоцији у свечаној сали говорили су председник Матице српске проф. др Драган Станић, секретарка Лексикографског одељења Матице српске проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, новосадски велемајстор Александар Ковачевић и редактор Славко Станојевић.
Ова књига ће свакако бити интересантна не само љубитељима древне игре, већ и историје. Аутори су се трудили да лексикон буде обједињени скуп догађаја и личности из историје српског шаха, на територији на којој живе представници српског народа, са нагласком на простор данашње Србије.
Првобитна идеја је била да се обради период од појаве првих писаних извора до око 1990. године, који је накнадно продужен одлуком Лексикографског одељења. Оно што је посебно интересантно је да се у књизи могу наћи подаци и о страним шахистима који су некада боравили на територији на којој живи српски народ. Поред тога, помињу се и некадашњи прваци планете, као и одређени светски познати шаховски мајстори, о чијем се боравку у Србији могу информисати знатижељни читаоци, али и истраживачи.
Све горе споменуто чини „Српски шаховски лексикон“ јединственом публикацијом у оквирима српске шаховске библиографије. Лексикон ће, свакако, инспирисати нека нова историјска истраживања, али и помоћи њиховој реализацији, као одлична почетна тачка. Такође, овакви типови књига су сјајан писани споменик, који чувају од заборава, не само важне појединце, већ и догађаје, чија документација може бити изгубљена протоком времена.