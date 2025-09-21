ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО КОМАРОВУ: Цела Србија слави Ваш успех
Председник Србије Алескандар Вучић честитао је рвачу Александру Комарову освајање златне медаље на Светском првенству у Загребу.
– Све честитке нашем Александру Комарову на освојеној златној медаљи! Србија је поново на трону света, овога пута у Загребу, захваљујући Вашој снази, непоколебљивом духу и изузетној посвећености – навео је Вучић у објави на мрежи Икс.
Истакао је да је овај тријумф тренутак истинског националног поноса и потврда да шампиони увек проналазе пут до врха.
– Александре, цела Србија слави Ваш успех! – истакао је Вучић.
Репрезентативац Србије у рвању грчко-римским стилом Александар Комаров освојио је титулу шампиона света у категорији до 87 килограма, пошто је у финалу Светског првенства у Загребу после велике борбе и преокрета победио Иранца Алирезу Мохмадипијанија са 4:3.