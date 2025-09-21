clear sky
ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО КОМАРОВУ: Цела Србија слави Ваш успех

21.09.2025. 20:38 20:39
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Олимпијски комитет Србије

Председник Србије Алескандар Вучић честитао је рвачу Александру Комарову освајање златне медаље на Светском првенству у Загребу.

– Све честитке нашем Александру Комарову на освојеној златној медаљи! Србија је поново на трону света, овога пута у Загребу, захваљујући Вашој снази, непоколебљивом духу и изузетној посвећености – навео је Вучић у објави на мрежи Икс.

Истакао је да је овај тријумф тренутак истинског националног поноса и потврда да шампиони увек проналазе пут до врха.

– Александре, цела Србија слави Ваш успех! – истакао је Вучић.

Репрезентативац Србије у рвању грчко-римским стилом Александар Комаров освојио је титулу шампиона света у категорији до 87 килограма, пошто је у финалу Светског првенства у Загребу после велике борбе и преокрета победио Иранца Алирезу Мохмадипијанија са 4:3.

