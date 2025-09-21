(ВИДЕО) УБОД КОМАРЦА ПРЕТВОРИО СЕ У ХОРОР Од лекара добила ДИЈАГНОЗУ која ју је шокирала
Наизглед безазлен убод комарца претворио се у озбиљан здравствени проблем за једну младу девојку по имену Луси, која је своје искуство поделила на ТикТоку.
Након што ју је убо инсект, нога јој је нагло поцрвенела, упалила се и почела да лучи секрет. Тек након лекарске дијагнозе сазнала је да болује од ретког стања познатог као Скетеров синдром.
Док већина људи након убода комарца осети тек благу непријатност и свраб, оболели од Скетеровог синдрома развијају јаку алергијску реакцију. Она укључује отицање, црвенило и интензиван свраб који могу трајати данима, а понекад се стање додатно компликује.
Скетеров синдром настаје када имунолошки систем претерано реагује на протеине из пљувачке комарца. Само женке комараца сисају крв јер им је потребна за развој јајашаца. Приликом убода убризгавају малу количину пљувачке која садржи ензиме и протеине, а они спречавају згрушавање крви.
Снажна алергијска реакција
Код особа са Скетеровим синдромом организам те протеине доживљава као опасне, па покреће снажну алергијску реакцију. Тада долази до ослобађања хистамина, што изазива црвенило, отицање, јак свраб и бол. Уместо уобичајеног малог црвеног испупчења, појављују се велики, болни оток, а понекад и пликови или модрице, нарочито ако се место убода превише чеше и инфицира.
Ово стање најчешће погађа децу, јер њихов имунолошки систем још није довољно развијен, а уједно немају довољно претходних излагања убодима да би се створила отпорност. С годинама код већине деце долази до природног смањења реакције. Код одраслих су јаки симптоми ређи, иако се могу јавити код особа са ослабљеним имунитетом или код оних који се тек селе у подручја с великом популацијом комараца.
Савети лекара
@lucyjakovlevs It’s been a long road but It’s slowly coming to the end 🤞🏽 #mosquito #bite #insect #infection #🦟 ♬ original sound - K9 Arlo
Да би се ублажили бол и свраб, лекари препоручују хлађење места убода ледом и употребу крема са хидрокортизоном. Важно је избегавати чешање јер оно може довести до додатне иритације и инфекције. Код јачих реакција може помоћи и узимање антихистаминика, али искључиво уз препоруку лекара. Ако оток не попусти након два дана, ако се шири или се јаве гној, повишена температура и изражена топлота коже, неопходно је потражити лекарску помоћ.
Превенција
Најбољи начин да се спрече компликације Скеетеровог синдрома јесте избегавање убода комараца. Стручњаци препоручују коришћење репелената са ДЕЕТ-ом или уљем лимунског еукалиптуса, као и ношење дуге одеће у доба дана када су комарци најактивнији, посебно у зору и сумрак. Такође је важно уклонити стајаћу воду око куће, спавати под мрежом ако боравите у природи и имати при руци антихистаминике и креме које могу ублажити евентуалне реакције.