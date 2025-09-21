ПАРТИЗАН ИМА НОВИХ ПРОБЛЕМА С ПОВРЕДАМА – Обрадовић: Задовољан сам одговором играча на ту ситуацију
Тренер Партизана Жељко Обрадовић изјавио је да црно-бели имају проблема са повредама и додао да је задовољан како су остали играчи одговорили на ситуација на терену на дуелу са екипом Сиднеј Кингса.
Кошаркаши Партизана су у Сиднеју савладали Сиднеј Кингсе 93:90 на турниру "Павлос Јанакопулос".
– Пре свега желим да се захвалим нашим људима који су на обе утакмице, у Мелбурну и у Сиднеју, дошли у великом броју и пружили нам изузетну подршку. Хвала и свима из организације турнеје и људима моји су били уз нас у сваком тренутку. Њима припадају највеће заслуге што смо провели дивно време у Аустралији – изјавио је Обрадовић на конференцији за медије.
За Партизан на мечу са екипом из Сиднеја нису играли Дилан Осетковски и Двејн Вашингтон. Црно-бели су у Аустралији наступили без Исака Бонге, Марија Накића, Тајрика Џонса, Алексеја Покушевског и Френка Ниликине.
– Имамо нових проблема с повредама. Поред играча који нису допутовали, данас нисмо могли да рачунамо и на Осетковског и Вашингтона. Осетковски је остао у хотелу због прехладе, док је Вашингтон поштеђен напора због проблема са ножним палцем. Задовољан сам како су остали играчи на терену одговорили на такву ситуацију и изборили победу против врло доброг и динамичног ривала – истакао је Обрадовић.
Кошаркаш Партизана Карлик Џонс постигао је 18 поена.
– Наши навијачи су фантастични и има их свуда. Иако ми је ово друга сезона у Партизану и увек очекујем да ћемо имати подршку са трибина где год да играмо у свету, опет се изнова одушевим на свакој наредној утакмици. Тако је било и овде у Аустралији, где год се окренеш црно-бели дресови и заставе... – рекао је Џонс.
Кошаркаши Панатинаикоса су у другом данашњем мечу савладали Аделејд резултатом 106:89.