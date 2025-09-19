НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Девице БЛИСТАЈУ у љубави, Ракови имају ПОДРШКУ ПЛАНЕТА, а ево који знак ОСТВАРУЈЕ СВЕ СВОЈЕ ЖЕЉЕ
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 21. до 27. септембра
ОВАН: На пословном пољу може доћи до промена, као и лепих дешавања. Многи ће бити задовољни својим радом и радним окружењем. Слободно се опустите. На емотивном пољу без битних промена, могућност изненадног гласа од занимљиве особе везане за ваш посао или радно окружење, ако сте слободни. Заузети, у појединим тренуцима је потребно више пажње и разумевања у односу са партнером, како би се смањила тензија. На здравственом пољу могући су проблеми са урогениталним трактом.
БИК: Одличан период од друге половине недеље. Ако је било стагнација на многим пољима, ситуација се мења и задовољство неће изостати. На емотивном сегменту лепа дешавања. Слободни, ако се нисте заљубили до сада, ваше време полако долази и пријатна дешавања су пред вама. Заузети ће бити у недоумици у вези с партнером. Покушајте реално да сагледате ситуацију и немојте тражити кривца само у вољеној особи. Може доћи до проблема са дигестивним трактом, као и осцилација у притиску.
БЛИЗАНЦИ: Имате сасвим довољно енергије, па вам рад неће тешко пасти. Од краја недеље очекујте лепе промене, као и позитиван глас који ће вас пријатно изненадити. Ако вам нико до сада није покренуо емоције, искористите ову недељу да погледате ко то флертује са вама. Прихватите позив за излазак и очекујте добру комуникацију са занимљивом особом. Заузети, без већих промена у односу. Имате енергије, што више се крећите и не би требало доћи до битних здравствених тегоба.
РАК: Јако леп период од друге половине недеље, када је реч о пословном сегменту живота. И код вас, када су промене у питању, оне ће имати позитиван утицај, како на ваш посао, тако и на ваше расположење. Имаћете подршку планета у сваком смислу. Излазићете и бити виђени. Слободни, можда вам неко из вашег окружења привуче пажњу и пожелите нешто више са том особом. Заузети ће имати незаборавне тренутке са партнером. Могућа је појава хроничних здравствених тегоба.
ЛАВ: Кад је сегмент посла у питању, добра недеља. Аспектоване су вам боље финансије, само саветујем да обратите пажњу на потрошњу новца. Имајте меру и немојте претеривати. Без битних промена, али свакако уживајте у пријатним тренуцима, било са пријатељима или особом која вам се свиђа. Заузети, са вољеном особом имаћете врло отворен разговор, па реците све што вам је на души. Не би требало доћи до битних здравствених тегоба, код појединих су само могуће промене расположења.
ДЕВИЦА: Од друге половине недеље и ви ћете имати подршку Венере, посебно када је пословни сегмент живота у питању. Лепо ћете се осећати на радном месту, а поједини могу очекивати боље финансије и додатни прилив новца, тако да можете да се опустите. На емотивном пољу многи слободни припадници знака ће заблистати пуним сјајем и остварити своје жеље. Радите на себи и свакако ћете бити испуњени када су емоције у питању. Посетите стоматолога, ако осетите тегобе.
ВАГА: Без битних промена на пословном животном пољу, али немојте падати у очај, јер ваше време тек долази. Свакако не би требало доћи до било каквих блокада или отежања на овом сегменту. Ускоро вам се осмехује реализација свега зацртаног у овој години. Када су емоције у питању, отвара се ове седмице могућност лепог познанства преко пријатеља, ако сте слободни. Поједини заузети припадници знака могу ући у авантуру, па будите мудри. Благи опрез од лакших повреда.
ШКОРПИЈА: Многи ће остварити своје планове, жеље и циљеве кад је посао у питању. Већина вас може бити опуштена, а отвара вам се и могућност додатне награде за ваш рад. Крајем недеље можете очекивати лепа дешавања на емотивном пољу. Поједини слободни припадници знака могу добити један пријатан глас, изненадити се и то ће вас учинити срећнима. Заузети, код вас планирање заједничког живота или проширење породице. Више одмора и сна ће вам пријати.
СТРЕЛАЦ: Када је сегмент посла у питању, аспектовани су позитивна дешавања, успех и промене набоље. Само је могуће пролазно неразумевање са сарадницима, али свакако долази период у ком ћете имати доста пријатних изненађења. На емотивном пољу уживајте у лепим тренуцима, а ако сте слободни, од друге половине недеље неко везан за каријеру и пословно окружење може да вам привуче пажњу. Заузети, порадите на стрпљењу. Могући су проблеми са циркулацијом и видом.
ЈАРАЦ: Када сте ви у питању и поједини земљани знаци, одлична недеља за остварење планова и циљева. Искористите период који долази. Ко послује са иностранством или ради са странцима може очекивати додатни просперитет. На емотивном пољу, ако се нисте до сада заљубили, од краја недеље искористите период за љубав. Могућа су и ненадана путовања са партнером или пријатељима. Свакако чаробни заједнички тренуци. Могући су проблеми са коштано-зглобним системом.
ВОДОЛИЈА: Финансије добре, можете да се опустите. Фокус ће вам бити на пословном пољу и решавању проблема, ако их је било. Свакако једна лепа и активна недеља је пред вама. На емотивном пољу појачане страсти. Појединим предстоји улазак у авантуре, али није период за улазак у озбиљне емотивне везе. Заузети, више разумевања у односу је потребно и све ће бити како треба. Код појединих појава хроничних тегоба, као и благи пад енергије, али не би требало доћи до озбиљних проблема.
РИБЕ: Ова недеља доноси просперитет особама које се баве јавним послом. И остали ће имати успеха, али и подршку пословних партнера. Заиста можете да се опустите и растерећно кренете у нове пројекте. И на љубавном сегменту живота уживање. Заузети, код вас ће завладати хармонија у односу са вољеном особом. Слободни, код вас су могућа битна познанства и битне одлуке, уживајте. Када је здравље у питању благи опрез од вирусних инфекција, као и алергија. Јачајте имунитет.