ВИБЕР ОМОГУЋИО НОВУ УСЛУГУ У СРБИЈИ Ако имате фирму, ОВО МОРАТЕ ДА ЗНАТЕ
БЕОГРАД: Малим и средњим агенцијама и предузећима од данас је доступан менаџер Вибер реклама (Viber Ads Manager), платформе на којој могу да покрећу рекламне кампање на циљним тржиштима путем модела “плаћања по приспећу” (pay as you go).
Мањи оглашивачи могу користити препрограмиране рекламне пакете прилагођених њиховим потребама и буџетима, циљати потрошачку публику ради повећања видљивости и резултата и остварити интеракцију са корисиницима путем рекламних формата за мобилне уређаје, саопштио је Ракутен Вибер.
Приликом активације налога, агенције пре свега треба да отворе своје налоге и изаберу рекламни пакет на основу циља кампање као и да одреде циљну групу.
Затим, потребно је да се одреде датуми трајања кампање и буџет, наведено је у саопштењу Вибера.
Након тога, могуће је покренути кампању и приступити Вибер корисницима широм света.