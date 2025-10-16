ChatGPT добија "секси мод" ЕРОТСКИ РАЗГОВОРИ СА ВЕШТАЧКОМ ИНТЕЛИГЕНЦИЈОМ Од асистента до виртуелног љубавника
У овој новој ери вештачка интелигенција ће се приближити људској интими више него икада
Компанија ОпенАИ најавила је велику промену у начину коришћења свог популарног алата ChatGPT, који ће од децембра омогућити приступ еротским садржајима и разговорима о сексу — али искључиво пунолетним корисницима. Одлуку је потврдио извршни директор компаније Сем Алтман, који је поручио да је ново начело компаније „третирати одрасле кориснике као одрасле“.
Промена политике и нови тон асистента
У оквиру најављених измена, корисници ће моћи да персонализују личност свог АИ асистента, бирајући између различитих стилова комуникације — од пријатељског и опуштеног тона, до оног који користи више емотикона или има „интензивнији“ начин изражавања.
Оно што је привукло највише пажње јесте увођење опције генерисања еротског садржаја, која ће бити доступна само онима који потврде да су пунолетни. ОпенАИ планира да у децембру уведе систем верификације старости, како би се осигурало да експлицитним разговорима не могу приступити млађи корисници.
Заокрет у односу на ранију политику
Ова одлука представља својеврсни заокрет у односу на досадашњи приступ. Алтман је раније истицао да ОпенАИ избегава да уводи сексуално експлицитне опције, иако су оне могле донети веће приходе и популарност платформе.
Ипак, део конкуренције већ је отишао у том правцу. Компанија xAI Илона Маска лансирала је „Ану“ – виртуелну аниме партнерку у доњем рубљу, док њихов генератор слика Грок Имагине већ поседује такозвани spicy моде, који омогућава делимично скидање одеће са слика.
Заштита малолетника и етичке дилеме
ОпенАИ је у септембру покренуо посебну верзију ChatGPT-ja за кориснике млађе од 18 година, која аутоматски блокира експлицитне садржаје. Паралелно, развија се и технологија процене старости према понашању корисника, која би требало да открије да ли је особа пунолетна на основу начина на који користи chatbot.
Алтман је истакао да је ова одлука донета након што су претходна ограничења — уведена из забринутости за ментално здравље корисника — учинила chatbot „мање корисним и мање забавним“ за већину одраслих.
Промена долази након више инцидената, међу којима је и трагичан случај тинејџера из Калифорније, чији су родитељи тужили компанију тврдећи да му је ChatGPT дао упутства како да себи науди.
Због сличних забринутости, америчка Федерална трговинска комисија (ФТЦ) већ води истрагу против неколико технолошких компанија, укључујући и ОпенАИ, због могућег негативног утицаја њихових алата на децу и адолесценте.
Граница између слободе и одговорности
Одлука ОпенАИ-ја да отвори врата еротским разговорима изазвала је подељене реакције. Док једни сматрају да је то природан корак у развоју дигиталне интиме и слободе изражавања, други упозоравају да би такав потез могао довести до замагљивања граница између етичног, реалног и виртуелног света.
Како год било, децембар ће донети нову еру за ChatGPT — ону у којој ће се вештачка интелигенција приближити људској интими више него икад до сада.
