16.10.2025.
Нови Сад
НЕВЕРОВАТНО ЛАКО И УКУСНО! Домаћи кисели краставци за само 15 минута, чак и почетницима успевају

16.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Najžena/Дневник
da
Фото: freepik, ilustracija

Ако сте икада помислили да је прављење домаћих киселих краставаца компликовано, овај рецепт ће вас разуверити!

Рецепт за киселе краставце је једноставан, не захтева никакво посебно искуство, а резултат су хрскави, савршено укисељени краставчићи који ће засенити све куповне варијанте. Не само да су незаобилазни у руској салати и као салата уз јела током зиме, већ ће постати омиљени додатак сваком оброку. Овај рецепт проверено успева и савршен је за зимницу.

Састојци:

5 кг краставчића

3 л воде

1 л алкохолног сирћета

250 г шећера

150 г соли

1 кесица бибера у зрну

1 кесица винобрана

Припрема:

Оперите краставце и сложите у чисте тегле. Све остале састојке помешајте и добро их измешајте да се растопе со и шећер. Сипајте у тегле до врха и затворите их. Тегле чувајте на сувом месту и не отварајте 21 дан.

 

Магазин Гастро
