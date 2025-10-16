НЕВЕРОВАТНО ЛАКО И УКУСНО! Домаћи кисели краставци за само 15 минута, чак и почетницима успевају
Ако сте икада помислили да је прављење домаћих киселих краставаца компликовано, овај рецепт ће вас разуверити!
Рецепт за киселе краставце је једноставан, не захтева никакво посебно искуство, а резултат су хрскави, савршено укисељени краставчићи који ће засенити све куповне варијанте. Не само да су незаобилазни у руској салати и као салата уз јела током зиме, већ ће постати омиљени додатак сваком оброку. Овај рецепт проверено успева и савршен је за зимницу.
Састојци:
5 кг краставчића
3 л воде
1 л алкохолног сирћета
250 г шећера
150 г соли
1 кесица бибера у зрну
1 кесица винобрана
Припрема:
Оперите краставце и сложите у чисте тегле. Све остале састојке помешајте и добро их измешајте да се растопе со и шећер. Сипајте у тегле до врха и затворите их. Тегле чувајте на сувом месту и не отварајте 21 дан.