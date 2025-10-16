(ВИДЕО) УРНЕБЕСНИ ВИДЕО ИЗ БИБЛИОТЕКЕ ПОСТАО ХИТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА „Не можете веровати свима...”
Видео из библиотеке у Висконсину постао је хит на друштвеним мрежима.
Јавна библиотека у граду Њу Берлин у америчкој држави Висконсин постала је интернет сензација након што је објавила кратак, духовит видео који је освојио милионе гледалаца на Инстаграму, Фејсбуку и другим мрежама.
„Пад поверења” са неочекиваним обртом
У видеу се приказује жена која учествује у познатој „trust fall” вежби - пада уназад, очекујући да је колегиница ухвати. Међутим, уместо тога, колегиница се у последњем тренутку склања, па жена пада на под. Уследи натпис и духовита порука:
„Не можете веровати свима... али можете веровати библиотеци Њу Берлина.”
Хумор у служби промоције читања
Иако траје свега неколико секунди, овај видео постао је прави пример како се једна јавна установа може приближити публици на савремен, духовит и паметан начин. Видео је за само неколико дана прикупио више од милион прегледа, а библиотека је добила десетине хиљада нових пратилаца.
Порука која погађа суштину
Према речима запослених, идеја је била једноставна: показати да је библиотека место коме се може веровати. У времену када се људи све мање ослањају на проверене изворе, овај кратки спот подсетио је публику да су библиотеке управо те институције које чувају поуздане информације и знање.
Креативност која инспирише
Кампања је добила бројне похвале на друштвеним мрежама, а многи корисници су писали да би волели да и њихове библиотеке праве сличне промотивне садржаје. Има и оних који су питали за здравље колегинице којој је „извучена столица“, а неки су коментарисали да ће након овог видеа посетити библиотеку која је, захваљујући овом споту добила више гледалаца но читалаца. Али, то је први корак. Можда се кроз овај духовити приказ неко нови одлучи да оде у библиотеку и изнајми књигу. Можда је и прочита, па врати, па узме следећу. У сваком случају, овај пример показује да се и озбиљна институција може представити кроз хумор - ако се порука пренесе на прави начин.