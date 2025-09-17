АКО ПИЈЕТЕ МАГНЕЗИЈУМ ОВО БИ ТРЕБАЛО ДА ЗНАТЕ Није сваки суплемент исти, ово су кључне разлике
Најбољи облик магнезијума зависи искључиво од ваших здравствених потреба.
За здравље срца и регулацију крвног притиска препоручује се магнезијум таурат, док је за побољшање когнитивних функција и памћења најефикаснији магнезијум Л-треонат, јер једини може проћи крвно-мождану баријеру. Уколико имате проблема са грчевима у мишићима или се бавите спортом, магнезијум малат је прави избор за вас. С друге стране, за регулисање пробаве и борбу против затвора, најбоље се показао магнезијум цитрат.
Али да видимо све детаље.
Како знати који магнезијум је баш за вас?
Многи људи користе суплементе магнезијума, али знате ли да није сваки његов облик исти? Погрешан избор може значити да нећете осетити жељене ефекте, а можда ћете чак и бацити новац. Магнезијум је кључан минерал за стотине процеса у телу – од функције мишића и нерава до регулације шећера у крви и крвног притиска. Међутим, различити облици магнезијума имају различиту биорасположивост и специфичне предности.
Водич за суплементе магнезијума
Да бисмо вам олакшали избор, ево кратког прегледа најпопуларнијих облика и њихових намена:
Магнезијум цитрат: Ово је један од најчешћих облика. Због свог лаксативног дејства, одличан је избор за особе које пате од затвора. Веома се добро апсорбује у телу.
Магнезијум малат: Ако се осећате уморно или имате болове у мишићима, ово је облик за вас. Често га користе спортисти и особе са фибромиалгијом јер помаже у производњи енергије и опуштању мишића.
Магнезијум таурат: Идеалан је за кардиоваскуларно здравље. Комбинација магнезијума и аминокиселине таурин помаже у регулацији крвног притиска и срчаног ритма, а притом не делује лаксативно.
Магнезијум Л-треонат: Желите да побољшате памћење и когнитивне функције? Онда је ово прави избор. Овај облик је релативно нов, али истраживања показују да најлакше продире до мозга, где може помоћи у побољшању синаптичке пластичности.
Најчешће грешке приликом узимања
Једна од највећих грешака је узимање магнезијума са одређеним намирницама или суплементима који ометају његову апсорпцију. На пример, не би га требало узимати истовремено са суплементима цинка у високим дозама. Такође, важно је обратити пажњу на доба дана када га узимате. Облици који опуштају, попут глицината, бољи су за вече, док они који дају енергију, попут малата, треба да се узимају ујутру.
Увек се посаветујте са лекаром или фармацеутом пре него што почнете са било којим суплементом.