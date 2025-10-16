РАЈ ЗА СВАКО НЕПЦЕ! Необично лак колач с пудингом и јабукама – не пече се, а топи се у устима
16.10.2025. 16:44 16:49
Корица од кекса и фил с воћем с непогрешива комбинација која ће да задовољи и најпробирљивија непца.
Састојци:
1 кг ољуштених и сецканих јабука
1 кутија кекса
1/2 литра воде
6 кашика шећера
2 ванилин шећера
2 пудинга од ваниле
1 павлака за шлаг
1/2 кг јабука
Припрема:
Скувајте очишћене и исечене јабуке , шећер и воду. Кад јабуке почну да се распадају, па додајте ванилин шећер. Потом убаците пудинге од ваниле које сте претходно размутили у мало воде. Кувајте још 5 минута, па врућим филом прелијте кекс које сте поређали у тепсији. Оставите да се охлади и премажите све шлагом.