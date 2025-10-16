clear sky
РАЈ ЗА СВАКО НЕПЦЕ! Необично лак колач с пудингом и јабукама – не пече се, а топи се у устима

16.10.2025. 16:44 16:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Ало
да
Фото: Дневник/АИ

Корица од кекса и фил с воћем с непогрешива комбинација која ће да задовољи и најпробирљивија непца.

Састојци:

1 кг ољуштених и сецканих јабука

1 кутија кекса

1/2 литра воде

6 кашика шећера

2 ванилин шећера

2 пудинга од ваниле

1 павлака за шлаг

1/2 кг јабука

Припрема:

Скувајте очишћене и исечене јабуке , шећер и воду. Кад јабуке почну да се распадају, па додајте ванилин шећер. Потом убаците пудинге од ваниле које сте претходно размутили у мало воде. Кувајте још 5 минута, па врућим филом прелијте кекс које сте поређали у тепсији. Оставите да се охлади и премажите све шлагом.

 

јабуке рецепт колач колач без печења
Магазин Гастро
