ЈЕДЕМО КОКИЦЕ ПОГРЕШНО ЦЕО ЖИВОТ Само овако ће бити здраве и добре за линију
Стручњаци истичу да одговор на питање да ли су кокице здраве, зависи не од самих кокица, већ од начина на који их спремамо.
Мало људи зна да су кокице заправо цело зрно кукуруза, што их сврстава међу интегралне житарице. То значи да садрже све делове зрна – мекиње, клицу и ендосперм, богате влакнима, витаминима и минералима, пише једна студија. У једној шољи ваздушно печених кокица има тек око 30 калорија, али и више од једног грама дијететских влакана – што их чини веома заситним грицкалицама.
Осим влакана, кокице су природан извор полифенола, антиоксиданаса који помажу у борби против оксидативног стреса у телу. Највише их има у танкој љусци која често остаје између зуба – та љуска, иако досадна, крије највише хранљивих материја.
Када постају нездраве?
Проблем настаје када се кокице претворе у „филмски оброк“. Бископске порције често садрже огромне количине соли, путера или уља. Једна порција може имати и преко хиљаду калорија и више од двоструке дневне дозе натријума. У том тренутку, све предности интегралног зрна падају у воду.
Слично важи и за многе микроталасне варијанте, нарочито оне са „путер“ укусима. Иако су у последњим годинама произвођачи избацили штетне хемикалије попут PFAS-а из амбалаже и диацетила из арома, и даље је важно читати декларације. Ако на листи састојака видите „хидрогенисане масти“ или „вештачке ароме“, боље их прескочите.
Када су кокице најбољи избор?
Најздравија верзија су ваздушно печене кокице – без уља, путера и додатака. Можете их зачинити по жељи: мало маслиновог уља, морске соли, димљене паприке, пармезана или чак прстохват цимета и какаа за слатку варијанту.
Такве кокице су идеална грицкалица ако пазите на линију – имају мало калорија по запремини, па дају осећај ситости без преједања. Три до четири шоље ваздушно печених кокица имају око 100–120 калорија и довољно влакана да засите као мањи оброк.
Здравствени бенефити који изненађују:
• Контрола апетита: захваљујући влакнима, кокице продужавају осећај ситости
• Здравље црева: влакна подстичу добру пробаву и баланс цревне флоре
• Мањи унос калорија: у поређењу с чипсом или кексом, кокице су нижекалоричне
• Антиоксидативно дејство: полифеноли доприносе смањењу упалних процеса у телу
Када треба бити опрезан
Кокице нису за малу децу – због ризика од гушења. Педијатри саветују да се деци млађој од 4 године не дају. Такође, особе са синдромом иритабилног црева (IBS) или осетљивим стомаком треба да их једу умереније.
Кокице могу бити једна од најздравијих грицкалица, али само ако се праве једноставно: уз мало или нимало уља, минимално соли и без вештачких додатака. У тој форми оне су укусне, хранљиве и пријатељ линије.
Другим речима, кокице могу бити и „junk food“ и „super food“ – све зависи од тога како их припремите.