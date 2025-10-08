(ВИДЕО) "Учинимо Америку поново здравом" КЕНЕДИ МЛАЂИ “УДАРИО” НА ПОМФРИТ, УЗГАЈАНЕ ЛОСОСЕ, КОКИЦЕ, ЛАЖНЕ СИРЕВЕ… У фокусу 9 намирница ПУНИХ ХЕМИКАЛИЈА повезаних с раком
У тренутку када Сједињене Америчке Државе троше $4.6 билиона годишње на здравствену заштиту – а притом заузимају срамотно 37. место на глобалној листи здравих нација – активиста и политичар Роберт Ф. Кенеди Џуниор покренуо је покрет "Учинимо Америку поново здравом".
У његовом фокусу је девет намирница које се масовно конзумирају, а за које тврди да су пуне хемикалија повезаних са раком, поремећајем рад црева и хроничном упалом. Детаљна анализа указује да ови производи нису проблем само због калорија, већ због скривених адитива и ултра-прераде који су већ годинама забрањени у многим европским земљама. РФК се не фокусира само на шећер и прерађене масти, већ на специфичне хемикалије које се користе за стабилизацију, бојење и продужење рока трајања.
1. Нискомасно млеко и млечни производи
Док већина конвенционалних здравствених стручњака демонизује пуномасно млеко, РФК Јуниор заговара сирово, пуномасно млеко и жели ублажити ограничења на његову продају. Нискомасно млеко уклања здраве масти, природне ензиме и пробиотике. Да би се надокнадио неукусан укус, ови производи се накнадно пуне синтетичким витаминима и шећерима, уместо да нуде природну нутритивну вредност. Алтернатива је сирово, пуномасно млеко са регенеративних фарми.
2. Помфрит из ланца брзе хране
Наизглед безопасан прилог, пржени кромпирићи у ресторанима брзе хране садрже коктел адитива који далеко превазилазе кромпир, уље и со. У процесу пржења користи се диметилполисилоксан, што је заправо средство против пенушања које се додаје уљу како би се спречило стварање пене. Иста класа једињења се користи у индустрији, нпр. у силиконским масама за заптивање. Помфрит често садржи и декстрозу, шећерни премаз за брже постизање боје. Алтернатива: Помфрит припремљен код куће у говеђој масти или уљу авокада.
3. Узгојени лосос
Ружичаста боја коју потрошачи траже није увек природна код узгојеног лососа. Боја узгојеног лососа долази од синтетичких астаксантин пигмената додатих у храну. Рибе се третирају антибиотицима у пренатрпаним кавезима. Узгојени лосос садржи до 16 пута више ПЦБ-а (полихлорираних бифенила), доказано канцерогених агенаса, него дивљи лосос. Алтернатива: Дивљи лосос (нпр. аљаска Sockeye).
4. Кокице за микроталасну пећницу
Популарна филмска грицкалица крије две опасне компоненте у свом паковању. Кесе за кокице обложене су ПФОА хемикалијама ("вечне хемикалије") повезаним са раком. Бутераста арома често потиче од диацетила, хемикалије која може изазвати тешко оштећење плућа (изазвано диацетилом). Алтернатива: Органска зрна кокица припремљена на шпорету у кокосовом уљу или правом путеру.
5. Парадајз и остала храна у конзерви
Иако је парадајз иначе здрав, начин складиштења може га учинити хормоналним ризиком. Конзервисана храна је често обложена БПА (Бисфенол А) хемикалијом. БПА је класификован као ендокрини дисруптор који омета рад хормона и доприноси гојењу. Киселост парадајза чини да се БПА лакше испушта у намирницу. Алтернатива: Куповина парадајза у стакленим теглама или коришћење свежег парадајза.
6. Енергетске и протеинске плочице
Продају се као фитнес храна, али често скривају шокантне нивое шећера. Многе плочице су пуне малтодекстрина, сукралозе и прерађених везива. Ове компоненте изазивају такозвану клацкалицу шећера у крви, што води ка инсулинској резистенцији и потенцијално дијабетесу. Алтернатива: Храна са кратким списком састојака, попут макадамија ораха или пар куваних јаја.
7. Титан-диоксид у слаткишима и глазурама
Блистава, чисто бела боја на многим популарним слаткишима постиже се вештачком хемикалијом. Титан-диоксид је хемијска супстанца повезана са оштећењем ДНК и ћелијском упалом. Ова класа састојака већ годинама је забрањена у Европи. Конзумирањем ових производа, једете исте хемикалије које се користе у бојама и кремама за сунчање. Алтернатива: Избегавање хемијски модификоване хране са вештачким бојама.
8. Прерађени амерички сир
Ова "имитација" сира се једва квалификује као млечни производ. Уместо правог сира, ови топљени производи су ултра-прерађена смеша емулгатора, конзерванса и прерађених уља. Садрже лажне нутријенте и директно су повезани са упалом и поремећајем цревне флоре. Алтернатива: Органски, сирови чедар од млека животиња храњених травом, или сиреви од козјег/овчијег млека.
9. Прерађено деликатесно месо
Омиљена храна за сендвиче нашла се на црној листи СЗО. Ове врсте меса садрже конзервансе натријум нитрит и нитрат, који одржавају месо ружичастим. Када се сваре, претварају се у нитрозамине, који су канцерогени. Светска здравствена организација (СЗО) класификовала је прерађено месо као канцерогено. Алтернатива: Кување свежег меса или проналажење деликатесних производа без додатих нитрата.
Здравствени систем је дизајниран да ствара профит, не да лечи. Систем није покварен, он функционише онако како је дизајниран. Тврди се да су индустрија хране и фармацеутска индустрија креирале "пословни модел претплате": једете храну која изазива упале, развијате симптоме, лекар преписује лек, лек изазива нове симптоме, узимате нову терапију, и циклус се наставља, док профит расте.
Крајња порука покрета је да решење лежи у личној одговорности: преузети моћ од великих компанија и "гласати својом виљушком" (одлуком о куповини намирница). Питање здравља, наглашава се, није политичко, већ је основно људско право које се мора бранити избором стварне хране уместо хемикалија.
др Горан Дејановић