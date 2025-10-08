ДЕВЕТА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА КОНТРОЛУ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ
Одбор за контролу служби безбедности одржао је Девету седницу, затворену за јавност 8. октобра 2025. године на којој је размотрио и усвојио већином гласова редовне Извештаје о раду Безбедносно-информативне агенције и Извештаје о стању безбедности у Републици Србији.
Извештајима су обухваћене све најзначајније активности у извештајном периоду закључно са 31. мартом 2025. године, које на свеобухватан начин одсликавају рад и омогућавају потпуно сагледавање реализованих активности и задатака из надлежности Безбедносно-информативне агенције.
Одбор је позитивно оценио професионално поступање и рад Безбедносно-информативне агенције и дао пуну подршку у остваривању њихових приоритетних задатака у циљу заштите поретка и безбедности Републике Србије и њених грађана.
Извештаје је представио директор Безбедносно-информативне агенције др Владимир Орлић, који је током дискусије пружио одговоре на питања у вези са разматраним извештајима. Поред редовних извештаја дата су и додатна појашњења о достављеној Информацији о безбедносној ситуацији у земљи у вези са актуелним друштвено-политичким догађајима, која је тражена на захтев председника Одбора.
Председник Одбора мр Игор Бечић посебно је нагласио да актуелна безбедносна дешавања у нашој држави, али и у свету усложњавају безбедносну ситуацију и захтевају повећани степен ангажовања свих служби безбедности Републике Србије и зато један од приоритета остаје добра пракса сарадње Безбедносно-информативне агенције са другим државним органима, као и стварање најбољих материјалних и логистичких услова који доприносе побошљању квалитета рада припадника служби.
Седници је председавао председник Одбора мр Игор Бечић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора:Јасмина Обрадовић, Радослав Милојичић, Мирослав Алексић, Јасмина Каранац, Томислав Јанковић, Угљеша Марковић и Александар Ивановић.