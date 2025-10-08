Тугује цела Босна!
НА ХИЉАДЕ САРАЈЛИЈА ОПРАШТА СЕ ОД ХАЛИДА Цвеће, фотографије, свеће и, наравно, "Миљацка"! Сарајевска раја у глас пева хитове легенде севдаха (ВИДЕО)
Халид Бешлић преминуо је 07. октобра ове године након краће и тешке болести у 71. години живота.
Док се цела Босна и регион опраштају од легенде народне музике, на платоу испред Дома младих у Сарајеву окупиле су се хиљаде грађана како би Бешлићу одали почаст.
Атмосфера је пуна емоције и туге, а многи су стигли носећи свеће, фотографије и цвеће.
Халид је иза себе оставио неизбрисив траг у музици, а неке од најпознатијих песама су "Миљацка", " У мени јесен је" , "Романија", као и други многобројни хитови, пише Ало.
Комеморација и џеназа планирани су за понедељак
Како преносе домаћи медији, 13. октобра у 12 часова ће испред Бегове џамије у Сарајеву бити клањање намаза.
Сахрана ће се обавити на градском гробљу "Баре", у 15 часова.
Претходно ће бити одржана комеморација у Народном позоришту у Сарајеву, са почетком у 11 часова, где ће се окупити његови најближи, као и бројне колеге.