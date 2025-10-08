few clouds
12°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Тугује цела Босна!

НА ХИЉАДЕ САРАЈЛИЈА ОПРАШТА СЕ ОД ХАЛИДА Цвеће, фотографије, свеће и, наравно, "Миљацка"! Сарајевска раја у глас пева хитове легенде севдаха (ВИДЕО)

08.10.2025. 19:58 20:04
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
Коментари (0)
певач
Фото: youtube prinstcrin/ RTVTK

Халид Бешлић преминуо је 07. октобра ове године након краће и тешке болести у 71. години живота. 

Док се цела Босна и регион опраштају од легенде народне музике, на платоу испред Дома младих у Сарајеву окупиле су се хиљаде грађана како би Бешлићу одали почаст.

Атмосфера је пуна емоције и туге, а многи су стигли носећи свеће, фотографије и цвеће.

 Халид је иза себе оставио неизбрисив траг у музици, а неке од најпознатијих песама су  "Миљацка", " У мени јесен је" , "Романија", као и други многобројни хитови, пише Ало.

 

Комеморација и џеназа планирани су за понедељак
Како преносе домаћи медији, 13. октобра у 12 часова ће испред Бегове џамије у Сарајеву бити клањање намаза.

Сахрана ће се обавити на градском гробљу "Баре", у 15 часова.

Претходно ће бити одржана комеморација у Народном позоришту у Сарајеву, са почетком у 11 часова, где ће се окупити његови најближи, као и бројне колеге.
 

халид бешлић сарајево опраштање
Извор:
Ало
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАЈЕДНО И У СМРТИ КРАЈ ВЕЛИКОГ ПЕВАЧА И ПРИЈАТЕЉА Познато где ће Халид Бешлић бити сахрањен
халид

ЗАЈЕДНО И У СМРТИ КРАЈ ВЕЛИКОГ ПЕВАЧА И ПРИЈАТЕЉА Познато где ће Халид Бешлић бити сахрањен

08.10.2025. 15:39 15:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај